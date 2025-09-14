Independiente 0 – Banfield 1: caída en Avellaneda y renuncia de Vaccari

El Taladro lo ganó con un gol de Martín Río en el primer tiempo; el Rojo volvió a fallar en definición y su DT dejó el cargo tras el partido.

Este sábado, en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Banfield venció 1-0 a Independiente y profundizó la crisis del local. En un contexto tenso, el visitante golpeó en la media hora y administró la ventaja ante un Rojo sin puntería.

El único tanto llegó a los 36 minutos del primer tiempo: Martín Río definió dentro del área tras una jugada rápida por derecha y silenció Avellaneda. Aun con el control de la pelota y más remates, Independiente careció de claridad en los últimos metros y chocó contra la solidez de Banfield.

En el complemento, el local empujó con centros y media distancia, pero no encontró el empate. El clima se caldeó en las tribunas y, tras el final, Julio Vaccari presentó la renuncia como entrenador de Independiente, decisión que el club confirmó minutos más tarde.

Impacto en la tabla

Independiente : 3 puntos , último (15.º) en la Zona B tras ocho fechas.

: , tras ocho fechas. Banfield: 13 puntos, 3.º en la Zona A, prendido en el lote de arriba.

