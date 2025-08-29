Incidentes en la Liga Cordobesa: Atlético Carlos Paz, castigado con partidos a puertas cerradas

El club deberá jugar sin público en condición de local y tampoco podrá llevar hinchas cuando actúe como visitante, hasta que el Tribunal de Disciplina defina la sanción definitiva.

La Mesa Ejecutiva de la Liga Cordobesa de Fútbol emitió la Resolución Nº 186, fechada el 19 de agosto de 2025, luego del grave incidente ocurrido en el partido de Primera División entre Atlético Carlos Paz y Argentino Peñarol, disputado el sábado 16 en la villa serrana.

Durante el encuentro, un jugador del equipo local agredió al árbitro, lo que obligó a la inmediata intervención de las autoridades.

Medidas preventivas

Hasta tanto el Tribunal de Disciplina Deportiva determine la sanción definitiva, la Mesa Ejecutiva resolvió:

Atlético Carlos Paz deberá jugar a puertas cerradas sus compromisos como local.

sus compromisos como local. En condición de visitante, no podrá contar con la presencia de su público .

. La medida ya fue elevada al Comité Ejecutivo para su aprobación formal.

Lo deportivo, en segundo plano

El hecho disciplinario eclipsó lo ocurrido dentro de la cancha, donde Argentino Peñarol fue ampliamente superior y se impuso por 6 a 0. Un triunfo contundente que quedó marcado por la violencia y una sanción ejemplificadora que condicionará al club carlospacense en lo que resta del campeonato.

