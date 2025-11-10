Incendios forestales en Córdoba: este año se quemaron menos de un 20% de las hectáreas afectadas en 2024

Entre enero y octubre de 2025 se registraron 17.545 hectáreas afectadas, frente a 102.337 hectáreas en igual período de 2024. El Ministerio de Seguridad presentó el Informe de Incendios Forestales 2025 y la nueva Mesa Técnica Provincial de Áreas Afectadas. El ministro Quinteros destacó el fortalecimiento del sistema provincial de prevención y combate con nuevos recursos y tecnología.

Durante la presentación del “Informe de Incendios Forestales 2025”, encabezada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el secretario de Gestión de Riesgo, Marcelo Zornada, se informó que entre enero y octubre de este año se registraron 17.545 hectáreas afectadas por incendios forestales, frente a las 102.337 hectáreas del mismo período de 2024.

La cifra representa una reducción superior al 80% en la superficie quemada respecto del año anterior.

Durante 2024 se registraron 586 focos ígneos, siendo el más relevante el que alcanzó zonas rurales y de interfase próximas a Capilla del Monte, San Marcos Sierras, San Esteban y Los Cocos, con 42.046 hectáreas afectadas.

En lo que va de 2025, los 489 focos registrados afectaron 17.545 hectáreas. Los incendios más significativos ocurrieron en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, con 6.350 hectáreas quemadas y un potencial de 11.829, y en la zona de Guasapampa, donde el fuego alcanzó 1.860 hectáreas, con un potencial de 7.070.

El foco del Parque Nacional Quebrada del Condorito se originó por un vehículo incendiado en un camino interno del parque. En tanto, el de Guasapampa se habría iniciado por la caída de un rayo, detectado por el sistema satelital de alerta temprana del Ministerio de Seguridad.

Refuerzo técnico

En el mismo acto se presentó la Mesa Técnica Provincial de Áreas Afectadas por Incendios Forestales y Rurales, integrada por los Ministerios de Seguridad, Bioagroindustria, Ambiente y Economía Circular, Economía y Gestión Pública, junto a CONAE, INTA, la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, la Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios y el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba.

Esta Mesa Técnica se constituye como un órgano técnico y consultivo que acompañará a la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil en tareas de prevención, mitigación, respuesta y rehabilitación ante incendios forestales y rurales.

Recursos estratégicos para la prevención y combate de incendios

El ministro Quinteros destacó la infraestructura provincial destinada a la prevención y combate de incendios forestales, que incluye 194 cuarteles de Bomberos Voluntarios, el ETAC con 400 bomberos y 200 agentes técnicos, y la incorporación de 20 nuevas motobombas canadienses.

También subrayó el uso de alertas satelitales que detectan en tiempo real los puntos de calor, el monitoreo de zonas de riesgo mediante faros de conservación (torres con domos 360°) y el despliegue de 15 puestos fijos del ETAC en áreas críticas que patrullan preventivamente el territorio.

“Contamos con un Sistema Provincial de Emergencias robusto, con personal capacitado y equipado con vehículos y herramientas tecnológicas necesarias para la prevención y acción ante emergencias”, señaló el ministro.

Quinteros recordó que, tras la experiencia del incendio del Valle de Punilla, se aplicó un Sistema de Comando de Incidentes Unificado, protocolo utilizado en Europa, Estados Unidos y Canadá, que integra operativamente a bomberos voluntarios, defensas civiles, policía y, si es necesario, al Ejército Argentino.

“El gobernador Martín Llaryora nos encomendó destinar los recursos económicos y tecnológicos necesarios para fortalecer el sistema de bomberos voluntarios y de emergencias. Con 194 cuarteles dotados de infraestructura adecuada y el apoyo del ETAC, sumamos tecnología y articulación con instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba, CONAE e INTA”, concluyó el ministro.

Acompañaron la presentación el secretario de Gestión de Riesgo, Marcelo Zornada; el director de Gestión de Riesgos, Ariel Chaves; el jefe de operaciones del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Marcelo Taboada; el director del ETAC, Daniel Arce; el director de Protección Civil, Germán Barrera; el director de Seguridad Náutica, Adrián Berelejis; el director de IDECOR, Hernán Morales; el subsecretario de Biodiversidad, Miguel Magnasco; el director de Bosques Nativos, Sebastián Jara; Alejandro Aleksinkó (APRHI); el director de Fortalecimiento Productivo, Santiago Dellarossa; Denis Poffo (Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba); Diego Pons (INTA Córdoba); Andrés Lighezzolo (CONAE); Uriel Acuña (Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba) y Ariel López (Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios).