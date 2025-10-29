Imputaron a un hombre por amenazar vía Instagram a Soledad Laciar, madre de Blas Correas

El acusado fue señalado como autor de mensajes intimidatorios enviados el 6 de octubre. La investigación incluyó allanamientos y el secuestro de varios celulares.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito I, turno 6, a cargo de José Bringas, imputó este miércoles a un hombre acusado de realizar amenazas calificadas contra María Soledad Laciar, madre de Blas Correas.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 6 de octubre de 2025 a través de la red social Instagram. La denuncia fue presentada por la propia Laciar, lo que dio origen a una investigación para determinar la autoría y el origen de los mensajes intimidatorios.

Durante el procedimiento se llevaron adelante allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Córdoba, en los que se secuestró un teléfono celular y se extrajo información relevante de otros cuatro dispositivos mediante la herramienta tecnológica CAPTA (Captura Ágil de Prueba Técnica Auditable), desarrollada por la Policía Judicial de Córdoba.

La investigación contó con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones y equipos especializados del Departamento de Investigaciones Operativas (D.I.O.).

El acusado quedó formalmente imputado y continúa a disposición de la justicia mientras avanza la causa por amenazas.