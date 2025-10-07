Imputaron a Espert por presunto lavado de dinero tras la denuncia de Juan Grabois

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, abrió una investigación contra el diputado de La Libertad Avanza por presuntas operaciones de lavado de activos, a partir del pago de 200 mil dólares que habría recibido del empresario Federico “Fred” Machado.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, inició una investigación judicial contra el diputado nacional José Luis Espert, referente de La Libertad Avanza, por presunto lavado de dinero, en el marco de una denuncia presentada por el dirigente de Fuerza Patria, Juan Grabois.

Según publicó el diario La Nación, el caso se centra en una transferencia de 200 mil dólares que Espert habría recibido en 2020 de parte del empresario Federico “Fred” Machado, actualmente acusado de narcotráfico y con un pedido de extradición de Estados Unidos. La justicia norteamericana lo requiere para ser juzgado por lavado de activos, estafas y delitos vinculados al narcotráfico.

La denuncia sostiene que el legislador recibió ese dinero en su cuenta bancaria “de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico”, con presunto origen en operaciones financieras ilícitas que están bajo investigación en el Distrito Judicial Este de Texas.

Grabois solicitó, además, que la fiscalía determine si los movimientos de esos fondos “se corresponden con una maniobra de lavado de activos” y pidió que se analicen las eventuales responsabilidades políticas derivadas del vínculo entre Espert y Machado, quien había reconocido públicamente haber financiado parte de la campaña del economista liberal.

El expediente quedó a cargo del Juzgado Federal de San Isidro, bajo la órbita de Domínguez, que deberá decidir si impulsa medidas procesales sobre las cuentas y declaraciones patrimoniales del diputado libertario.