Impulsan reconocimiento a María Belén Rivero en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el concejal Daniel Ribetti propuso un reconocimiento a la licenciada María Belén Rivero por su trayectoria educativa, artística e institucional y su compromiso con la inclusión en Villa Carlos Paz.

En el contexto de las actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el concejal Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) presentó un proyecto de declaración para reconocer a la licenciada María Belén Rivero, por su trabajo sostenido en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

La labor de Belén Rivero —como docente, gestora, artista y referente local— sintetiza el esfuerzo cotidiano de quienes impulsan espacios de inclusión real, educación accesible y participación activa en la vida comunitaria. Su trayectoria refleja el valor de las personas que, desde distintos ámbitos, trabajan para garantizar una vida digna, plena y con igualdad de oportunidades para todo el colectivo.

El acto de reconocimiento se llevará a cabo este jueves a las 18 hs, en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz. Se invita especialmente a personas con discapacidad, familiares, profesionales, educadores e instituciones a participar de la ceremonia, entendiendo que su presencia es clave para mantener este tema en la agenda pública.

La convocatoria apunta a visibilizar las demandas y necesidades del sector, pero también a valorar los logros alcanzados y fortalecer el compromiso comunitario con una sociedad más inclusiva. Poner en primer plano el acceso a cuidados, la accesibilidad, la garantía de derechos y la construcción de entornos respetuosos y amorosos es parte del mensaje que se busca reforzar con este reconocimiento.

Este encuentro será, además, una oportunidad para reafirmar la importancia del trabajo articulado entre Estado, instituciones y comunidad, con el objetivo de seguir avanzando hacia una ciudad más justa, respetuosa y humana para todas las personas.