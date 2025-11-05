Imprudencia al volante en las Altas Cumbres

El hecho ocurrió el sábado 1° de noviembre en el Camino de las Altas Cumbres. El conductor fue grabado realizando una maniobra sumamente riesgosa en una zona de curvas cerradas.

Un nuevo episodio de conducción temeraria volvió a generar indignación en el Camino de las Altas Cumbres, una de las rutas más transitadas y peligrosas de la provincia. El hecho ocurrió el sábado 1° de noviembre, alrededor de las 16:40, cuando una camioneta fue captada sobrepasando a una Kangoo en doble línea amarilla y en plena curva, en el sector del nacimiento del río Chico de Nono.

Quien registró el video relató que el conductor de la camioneta “ya venía haciendo maniobras peligrosas kilómetros antes”.

“Es en la parte que se angosta, donde comienzan las curvas y contra curvas. Esa zona es muy compleja, y la actitud de esta persona pudo haber provocado cualquier cosa. Una imprudencia total, muy riesgosa, ya kilómetros antes había hecho lo mismo con otro vehículo, y a nosotros nos sobrepasó también en doble línea amarilla. Hago público este video para que se tome conciencia de que conducir así pone en riesgo la vida de todos, incluida la propia y la de su familia”, dijo la mujer que envió las imágenes a diferentes medios de comunicación.

Reacciones y debate en redes

El video se viralizó rápidamente y generó cientos de comentarios. Si bien la mayoría de los usuarios criticó al conductor de la camioneta por su maniobra temeraria, otros también apuntaron al vehículo sobrepasado, una Kangoo que transitaba a muy baja velocidad, lo que también puede generar situaciones peligrosas en un camino de montaña.

Un trazado de alto riesgo

El Camino de las Altas Cumbres, que une los valles de Punilla y Traslasierra, es una de las rutas más escénicas y desafiantes de Córdoba, pero también una de las más peligrosas. La combinación de curvas pronunciadas, pendientes y condiciones climáticas cambiantes hace que los accidentes graves sean frecuentes, muchos de ellos con consecuencias fatales.

Autoridades viales y especialistas reiteran que en ese corredor, la prudencia y el respeto por las normas son la clave para evitar tragedias.