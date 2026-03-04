Huracán goleó 3-1 a Belgrano en un Ducó sin público y le cortó el invicto

Con un doblete del juvenil Tahiel Peralta y otro gol de Óscar Cortés, el Globo se impuso este martes en Parque Patricios en un partido jugado a puertas cerradas. Belgrano descontó con un golazo de Franco “Mudo” Vázquez y en el cierre Hernán Galíndez le atajó un penal a Lucas Passerini.

Huracán fue más eficaz, golpeó en los momentos justos y venció 3-1 a Belgrano este martes en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 8 del Torneo Apertura. El encuentro se disputó sin público por razones de seguridad vinculadas a un derrumbe en las inmediaciones, y dejó un impacto fuerte en la Zona B: el Globo se afianzó en zona de clasificación y el Pirata perdió el invicto.

El partido se empezó a inclinar rápido por el peso de un pibe. A los 13 del primer tiempo, Tahiel Peralta abrió el marcador con una jugada individual y encendió a un Huracán que aprovechó el envión. Belgrano intentó acomodarse, pero el local volvió a golpear y se llevó el primer tiempo con una ventaja clara, sostenida por su intensidad y por la facilidad para encontrar espacios.

En el complemento, el Globo mantuvo la iniciativa y estiró la diferencia con el gol de Óscar Cortés, que terminó de darle forma a una noche muy favorable. Belgrano reaccionó con orgullo y encontró el descuento con un zurdazo al ángulo del Mudo Vázquez, un gol que le dio aire y le permitió soñar con meterse otra vez en partido.

Pero la historia no cambió. Huracán sostuvo el control, administró los tiempos y tuvo el cierre ideal: Peralta volvió a aparecer para completar su doblete y sentenciar el 3-1. Ya en el tramo final, Belgrano tuvo una última chance para maquillar el resultado, pero Galíndez le atajó un penal a Passerini y terminó de cerrar la noche.

Por la suspensión de la próxima fecha del torneo, el siguiente compromiso de Belgrano será el jueves 12 como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto a las 19.15. Huracán, en tanto, recibirá a River ese mismo jueves a las 21.30.