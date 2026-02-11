Hito en la industria automotriz cordobesa: Stellantis celebra la producción de 500.000 Fiat Cronos

El sedán fabricado en la planta de Ferryera se reafirma como referente del mercado y símbolo del talento y la inversión cordobesa. “Este logro refleja la importancia de defender y hacer crecer la producción y el trabajo cordobés”, destacó el ministro Sergio Busso.

Stellantis alcanzó un nuevo hito industrial con la fabricación de la unidad número 500.000 del Fiat Cronos en su planta de Córdoba, un logro que refleja la consolidación del modelo como líder en su segmento y embajador de la industria automotriz nacional.

Durante 2025, el Fiat Cronos se posicionó como el vehículo de pasajeros más vendido del país, con más de 30.000 unidades comercializadas, liderando su segmento con una participación del 66% y representando el 5% del mercado total.

Al respecto, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, destacó: “Es un día muy importante para la industria cordobesa. Alcanzar las 500.000 unidades del Fiat Cronos fabricadas es un orgullo para Córdoba y para la Argentina. Este logro refleja la importancia de defender y hacer crecer la producción y el trabajo cordobés.”

Desde su lanzamiento, el modelo ha experimentado un crecimiento sostenido, duplicando su participación en los patentamientos durante dos años consecutivos y consolidándose como líder de ventas durante tres años.

“Este es un modelo icónico, muy importante para la sustentabilidad de la planta de Fiat en Córdoba y para el desarrollo de Stellantis en Argentina. Tanto a nivel regional como internacional, el Cronos es un éxito rotundo”, expresó Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina.

En 2020, con precios competitivos y financiación atractiva, se convirtió en el tercer modelo más vendido del país. Además, en febrero de 2022, alcanzó un récord histórico de 15,2% de participación de mercado, la mejor performance de un Fiat en Argentina desde 1993.

El Fiat Cronos también se distingue por su alto grado de integración nacional, con una participación significativa de componentes producidos por pequeñas y medianas empresas argentinas.

Esto permite que miles de familias accedan a un vehículo confiable y accesible, mientras se fortalece la industria local.

En el plano internacional, el modelo ha llevado el sello de la industria automotriz argentina a otros países de la región, con más de 270.000 unidades exportadas a mercados como Brasil, Paraguay, Chile y México.

La unidad 500.000 del Fiat Cronos simboliza no sólo un récord de producción, sino también el compromiso de Stellantis y de Córdoba con la innovación, la competitividad y la sustentabilidad, consolidando al país como un polo industrial de referencia en la región.