Historia: Crawford se adueña de los cuatro títulos supermedios tras vencer a Canelo

En una pelea histórica en Las Vegas, Terence Crawford venció por decisión unánime a Saúl “Canelo” Álvarez y se convirtió en campeón indiscutido del peso supermedio, arrebatándole los títulos que tenía su rival.

Terence Crawford derrotó a Saúl “Canelo” Álvarez por decisión unánime tras 12 asaltos, con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113, en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El combate fue altamente disputado, pero Crawford impuso ritmo con mano rápida, movimiento de pies y una defensa sólida que limitó los ataques de Canelo.

Con esta victoria Crawford se consagra como campeón indiscutido del peso supermedio, obteniendo los títulos de las cuatro organizaciones principales (WBA, WBC, IBF y WBO) y el reconocimiento de The Ring. Es la primera vez que un boxeador masculino logra ser indiscutido en tres divisiones de peso diferentes en la era de los cuatro cinturones.

Canelo, campeón supermedio hasta ese momento, reconoció la superioridad táctica de Crawford y admitió que no logró descifrar el estilo de su rival. A pesar de sus intentos de buscar la ofensiva, no pudo conectar los golpes decisivos ni quebrar al estadounidense.

El estadio reunió a más de 70.000 espectadores, en una noche que será recordada como uno de los grandes momentos recientes del boxeo mundial. Para Crawford, con este triunfo su récord invicto pasa a ser 42-0 con 31 nocauts, mientras que para Canelo se suma otra derrota a su historial.