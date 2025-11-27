Hilos que transforman: YWCA cerró el año de los talleres de costura Deco con dos encuentros llenos de creatividad y comunidad

YWCA Villa Carlos Paz celebró el cierre anual de sus talleres de costura Deco, que dicta junto a ZigZag Decoración Textil, con dos jornadas de muestra y venta donde las participantes compartieron sus creaciones, sus historias y un espacio de encuentro que ya es referencia para muchas mujeres de la ciudad.

YWCA Villa Carlos Paz cerró el año de sus talleres de costura Deco, que se dictan en articulación con ZigZag Decoración Textil, con dos encuentros abiertos a la comunidad que combinaron muestra, venta de productos y mucho intercambio entre vecinas, familias y participantes.

El lunes 24 tuvo lugar la primera cita en el club Villa Domínguez, en Irigoyen 900, donde se expusieron las producciones textiles realizadas durante el año y se generó un espacio de diálogo entre las alumnas y quienes se acercaron a conocer el trabajo de los talleres.

El martes 25 el cierre se trasladó al Centro Vecinal Los Manantiales, en Guaymayén 60, para que vecinos de otro sector de la ciudad pudieran recorrer las creaciones, comprar productos y conocer de cerca el proceso que hay detrás de cada almohadón, cada cesto y cada pieza de decoración hecha a mano.

A cargo de la profesora Carolina Díaz, los talleres no solo brindan herramientas técnicas para la costura y la decoración textil, sino que se consolidaron como un espacio de encuentro, acompañamiento y crecimiento compartido entre mujeres de distintas edades y realidades.

Cuatro años de talleres y una apuesta por la autonomía

La presidenta de YWCA Villa Carlos Paz, Matilde Cornaglia, destacó el recorrido que vienen haciendo los talleres y afirmó que “hace cuatro años consecutivos que venimos con estos talleres, que comenzaron con una duración de tres meses, pero resultó poco y fueron creciendo”.

Para la dirigente, lo que se vio en estas jornadas es “el resultado del trabajo diario, del compromiso de la profesora Caro y de la comisión para que la gente llegue, se entusiasme y se quede”, con propuestas que “tienen que ver con capacitar a las mujeres para que puedan educarse, emprender y alcanzar su independencia económica”, especialmente en casos donde “muchas veces no tuvieron la oportunidad de estudiar o aprender un oficio, y ahora pueden hacerlo”.

Consultada por La Jornada, Cornaglia subrayó que el objetivo va mucho más allá de la salida laboral, porque “más allá del aprendizaje y la posibilidad de generar una salida laboral, estos espacios también funcionan como ámbitos de contención, encuentro y acompañamiento”.

En esa línea remarcó que “no solo se aprende a confeccionar o elaborar un producto, sino que también se promueve la escucha respetuosa y saludable, algo que muchas veces falta” y que “en estos espacios de YWCA eso se logra, y estamos encantadas con los resultados”.

Un año difícil, más proyectos en marcha

En un contexto social y económico complejo, YWCA sostuvo y amplió su propuesta comunitaria. Cornaglia recordó que “este año fue difícil, pero YWCA pudo cumplir sus objetivos con mucho esfuerzo” y enfatizó que lograron “sostener los talleres de corte y confección y los de costura decorativa, además de talleres de elaboración de velas, bombones y charlas para padres”.

También valoró que se brindó “asesoramiento legal gratuito a cargo de la doctora Alejandra Bosia en las escuelas Grimberg y Bernardino Rivadavia, donde las familias pudieron consultar problemáticas personales y recibir orientación sin costo”.

Matilde Cornaglia, presidenta de YWCA Villa Carlos Paz.

Al hacer foco en el acompañamiento escolar, señaló que impulsaron “un proyecto de acompañamiento psicopedagógico” y que este año pudieron sumar “una psicóloga, María Monserrat Pérez, a la Escuela Rivadavia, junto a la psicopedagoga Anahí Apólito”.

Destacó que se trata de “la única escuela pública que cuenta con dos profesionales de este tipo”, lo que permite “cuidar la salud mental de los niños y ayudarlos en problemas de aprendizaje, especialmente en lectoescritura”.

Para Cornaglia, es “un proyecto maravilloso que debemos sostener, porque actualmente estamos acompañando a 25 niños solo en esa institución, y hay muchas más escuelas en Carlos Paz que también lo necesitan”.

Voluntariado que teje comunidad

La presidenta de YWCA reivindicó además el rol del voluntariado dentro de la institución y en la vida de la ciudad, al explicar que “el voluntariado es otra parte esencial de nuestra tarea” y que significa “dar un poco de nuestro tiempo libre en beneficio de los demás”. Aclaró que “no se trata de estar todo el día, sino de dedicar unas horas a la semana para generar un cambio” y que es “un trabajo no remunerado, pero que llena el corazón”.

Con 26 años de trayectoria en la organización, aseguró que “la satisfacción es enorme” e invitó a sumarse a “jóvenes, niños, adultos y adultos mayores”, porque “no hay edad para ser voluntario”.

La mirada de la profe: hilos, telas y lazos que perduran

Al momento de hacer el balance del año, la profesora Carolina Díaz puso el foco en lo que se construyó puertas adentro del taller y señaló que “en este año de talleres de costura, hemos compartido más que hilos y telas” porque “hemos tejido lazos de amistad, de apoyo y de crecimiento”. Según describió, “cada proyecto, cada error y cada logro han sido una oportunidad para aprender y crecer”.

Díaz agradeció a YWCA Villa Carlos Paz “por confiar en mí para dictar los cursos desde hace ya 4 años consecutivos” y a sus alumnas “por abrirse a aprender y por compartir sus pasiones y miedos conmigo”, ya que su objetivo “siempre ha sido acompañarlas, contenerlas y guiarlas en este proceso de creación y descubrimiento”.

La docente resaltó que “hemos desarrollado habilidades, hemos superado desafíos y hemos encontrado nuestra propia voz creativa” y que “cada una de ellas es una fuente de inspiración para mí, y estoy agradecida de haber podido ser parte de su crecimiento”.

Cerró su mensaje al afirmar que se siente “agradecida de ser parte de esta comunidad de costura, donde la creatividad, el amor y la amistad se entrelazan en cada proyecto” y que el grupo “cierra este año proyectando un nuevo año 2026”.

Con los percheros llenos de trabajos terminados, las mesas cubiertas de colores y texturas, y las fotos grupales que cierran cada encuentro, el balance del año deja algo claro: en los talleres Deco de YWCA, la costura es excusa y herramienta a la vez. Sirve para aprender un oficio, generar ingresos y decorar hogares, pero también para construir redes, acompañarse y saber que, puntada a puntada, es posible transformar realidades.