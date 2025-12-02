Hallazgo en La Perla: los restos óseos pasaron a etapa de identificación

Tras el descubrimiento de restos humanos en la zona de “Loma del Torito”, dentro del excentro clandestino La Perla, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja confirmó a Canal 10 que el material hallado será sometido a estudios de identificación en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad.

Los restos óseos humanos encontrados en septiembre de 2025 en el sector conocido como “Loma del Torito”, dentro del excentro clandestino de detención La Perla, ingresaron formalmente a la etapa de identificación. Así lo confirmó el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, en declaraciones a Canal 10.

El hallazgo fue realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) durante tareas de excavación y prospección en el actual Espacio de Memoria ubicado en Malagueño, donde funcionó uno de los principales centros de represión ilegal de la última dictadura.

Vaca Narvaja señaló que el material óseo fue localizado “cerca de algunas de las fosas en donde fueron enterrados los desaparecidos”, lo que refuerza la relevancia del hallazgo dentro de la investigación por delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla y otros centros de detención del circuito represivo cordobés.

A partir de ahora, los restos serán sometidos a un protocolo de análisis que incluye estudios forenses y genéticos, con el objetivo de establecer identidades y eventualmente aportar respuestas a las familias que hace décadas buscan a sus seres queridos.

El avance representa un nuevo capítulo en las tareas de búsqueda, verdad y justicia que se desarrollan en el excentro clandestino, hoy convertido en espacio de memoria y señalización del terrorismo de Estado en Córdoba.