Hallaron muerto en Alemania al científico cordobés Alejandro Fracaroli

El investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Córdoba había desaparecido el lunes 13 de octubre en Karlsruhe. Su cuerpo fue encontrado en un arroyo de una zona boscosa. La principal hipótesis apunta a un accidente.

El científico cordobés Alejandro Matías Fracaroli, de 44 años, fue hallado sin vida en Alemania, tras varios días de búsqueda que habían generado conmoción en la comunidad académica y científica argentina.

El cuerpo fue encontrado este domingo en un arroyo de la ciudad de Karlsruhe, dentro de una zona boscosa del sector de Rintheim, según informaron autoridades locales. El hallazgo se produjo alrededor de las 12:15 (hora local).

De acuerdo con la policía alemana, la principal hipótesis es que Fracaroli cayó al agua por accidente y se ahogó, aunque la investigación continúa abierta para determinar las circunstancias del hecho.

El investigador había sido visto por última vez el lunes 13 de octubre, cuando no se presentó a su trabajo en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT), donde realizaba una pasantía desde fines de agosto. Su celular permanecía apagado desde hacía más de 20 horas, lo que motivó el inicio del operativo de búsqueda.

Trayectoria y reconocimiento

Fracaroli era investigador del Conicet e integraba el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), además del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).

Su labor se centraba en el desarrollo de materiales nanoscópicos con aplicaciones industriales, una línea de investigación de alto impacto y reconocimiento internacional. La pasantía que realizaba en Alemania, prevista hasta fin de año, formaba parte de su proyecto de trabajo dentro del Conicet.

El fallecimiento de Fracaroli generó profundo pesar en la comunidad científica argentina y en la Universidad Nacional de Córdoba, donde colegas y alumnos lo recordaron como un investigador brillante y comprometido con la docencia.