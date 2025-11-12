Hallaron en buen estado de salud al hombre que era buscado en Villa Carlos Paz

Luis Gonzalo Bischoff, de 41 años, fue ubicado este miércoles al mediodía tras tareas investigativas realizadas por el Departamento de Investigaciones Criminales.

La Policía de Córdoba informó que Luis Gonzalo Bischoff, de 41 años, fue encontrado en buen estado de salud este miércoles a las 12:30, luego de las tareas investigativas efectuadas por el Departamento de Investigaciones Criminales.

El operativo se desarrolló en el marco de la búsqueda iniciada tras su ausencia del lunes, bajo la supervisión de la Fiscalía de Instrucción de Turno N° 1 de Villa Carlos Paz.