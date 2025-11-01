Guillermo Francos renunció a la Jefatura de Gabinete

Lo reemplaza el actual vocero presidencial Manuel Adorni. En su despedida, Francos agradeció al presidente Milei y afirmó que “ha sido un honor ser parte de un proyecto transformador”.

Una semana después del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, Guillermo Francos presentó este viernes su renuncia como jefe de Gabinete.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el ahora exfuncionario sostuvo: “Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso”.

En el mismo texto, expresó su respaldo al mandatario: “Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo. Deseándole el mayor de los éxitos, con el afecto de siempre”.

La Presidencia de la Nación confirmó oficialmente que Manuel Adorni, hasta ahora vocero presidencial, será su reemplazante. También se informó la salida del secretario de Interior, Lisandro Catalán, un dirigente cercano a Francos.

En su carta de renuncia, el exministro señaló que la decisión busca facilitar la nueva etapa del gobierno: “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”.

El presidente Javier Milei no se refirió de manera directa al alejamiento, pero en declaraciones recientes anticipó que su principal asesor, Santiago Caputo, podría ocupar formalmente un cargo en el Ejecutivo durante la próxima reestructuración del Gabinete.