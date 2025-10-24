Guasapampa: el incendio continúa activo

La zona presenta baja de temperatura y viento, pero no se registran lluvias en el sector. El foco ígneo todavía presenta muchos puntos calientes.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil informa que el incendio que se desarrolla en el sector Guasapampa, en el departamento Minas, continúa activo y con un intenso trabajo de los bomberos.

El informe indica además, que el foco ígneo todavía presenta muchos puntos calientes.

Asimismo, destacan desde el organismo, que están mejorando las condiciones meteorológicas por la baja de temperatura y viento, pero que a pesar de las lluvias registradas en el sur provincial, no ha llovido nada en ese sector.

El vocero de la secretaria, Roberto Schreiner, resaltó que durante la noche de ayer y madrugada de este viernes, trabajaron en el lugar, personal de bomberos voluntarios y de la ETAC cuidando los perímetros para que no haya reinicios en algunos lugares donde el incendio ya fue controlado.

Además participan del operativo, personal encargado de la logística, de las pistas de aviones y camiones cisternas. También realizan tareas personal de la municipalidad local, Policía de la provincia, Patrulla rural, y todo el personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

Cabe mencionar que en el día de hoy están trabajando aviones del Plan Nacional de Manejo del Fuego, a la espera que mejoren las condiciones climáticas para que las aeronaves de la provincia puedan despegar.

En caso de detectar una columna de humo o principio de incendio, los vecinos pueden dar aviso al cuartel de bomberos voluntarios más cercano o comunicarse con los siguientes números:

0 800 – 888 – 38346 (FUEGO)

100 – Bomberos Voluntarios

911 – Policía de Córdoba

La prevención es fundamental para resguardar la seguridad de las comunidades, proteger los recursos naturales y evitar emergencias que pongan en riesgo vidas y bienes.