Gran Premio de Países Bajos: victoria de Piastri en Zandvoort, Colapinto 11º y cambios en la pelea por el título de la F1

El australiano Oscar Piastri se quedó con el triunfo este domingo 31 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos disputado en el circuito de Zandvoort. Max Verstappen fue segundo ante su público e Isack Hadjar completó el podio. El argentino Franco Colapinto terminó 11º, a un paso de los puntos, y en el campeonato de pilotos Piastri estiró su ventaja sobre Lando Norris.

El circuito de Zandvoort, junto al Mar del Norte, fue escenario de una carrera intensa marcada por dos Safety Car, abandonos de peso y el desahogo final de Oscar Piastri, que sumó su séptima victoria del año. El piloto de McLaren partió desde la pole y, pese a la presión de su compañero Lando Norris y del local Max Verstappen, supo administrar el ritmo y mantenerse en control hasta la bandera a cuadros.

El podio quedó conformado por Piastri, Verstappen y Hadjar, con el francés consiguiendo su primer podio en la Fórmula 1. Más atrás terminaron George Russell (4º) y Alexander Albon (5º), en una carrera que ofreció variedad de estrategias y sorpresas.

Entre las incidencias más destacadas, Lando Norris abandonó a siete vueltas del final por un problema mecánico cuando peleaba por el segundo lugar. También quedaron fuera de carrera Lewis Hamilton —por un golpe contra las defensas— y Charles Leclerc, tras un toque con Kimi Antonelli que derivó en sanción para el joven italiano.

Colapinto, cerca de los puntos

El argentino Franco Colapinto tuvo una actuación firme con el Alpine: largó en mitad de la grilla, sorteó los relanzamientos y cruzó la meta en 11º puesto, apenas detrás del último lugar que otorga puntos. Fue el mejor clasificado de su equipo, ya que Pierre Gasly culminó 17º. El balance dejó satisfacción parcial: rendimiento competitivo, aunque sin premio en el marcador.

Impacto en el campeonato

Con este resultado, Oscar Piastri amplió su ventaja en el campeonato de pilotos: suma 309 puntos, seguido por Norris con 275 y Verstappen con 205. La diferencia de 34 unidades sobre su compañero de equipo es la mayor de la temporada y lo consolida como líder de la lucha por el título.