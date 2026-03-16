Gran convocatoria en el Cabalén para la segunda fecha del Turismo Nacional

El TN volvió al Cabalén ante una multitud que vivió dos días de puro automovilismo. Agustín Canapino en la Clase 3 y Tomás Vitar en la Clase 2 se quedaron con sendos triunfos. En la segunda fecha compitieron un total de 71 pilotos.

El Autódromo Oscar Cabalén fue escenario este fin de semana de una verdadera fiesta del automovilismo con la disputa de la segunda fecha del campeonato 2026 del Turismo Nacional, que convocó a miles de fanáticos que colmaron el circuito cordobés y acompañaron cada una de las actividades del fin de semana.

Durante dos jornadas de intensa actividad, el público disfrutó de entrenamientos, clasificaciones, series y las finales de las divisionales Clase 2 y Clase 3, en un espectáculo que volvió a colocar a Córdoba en el centro de la escena del automovilismo argentino.

El trazado cordobés, ubicado en Villa Parque Santa Ana y con más de medio siglo de historia en el automovilismo nacional, volvió a recibir a una de las categorías más federales y convocantes del país.

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, destacó el clima vivido durante todo el fin de semana y el acompañamiento del público: “Siempre el cordobés responde en esta categoría, así que estamos disfrutando de este evento. Estamos muy contentos por la gran cantidad de gente que vino. El Turismo Nacional siempre genera una convocatoria impresionante y para Córdoba es muy importante recibirlos”.

Calleri también remarcó el trabajo conjunto realizado entre la Provincia y el sector privado para que la categoría vuelva a competir en el territorio y el impacto positivo que generan estas competencias en el deporte y en la actividad turística.

Por su parte, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la Provincia, Miguel Siciliano, subrayó la relevancia que tiene el automovilismo para Córdoba: “Cuando uno viene a un lugar como este, realmente entiende que las inversiones que hizo la Provincia para que estas cosas pasen dan resultado”, y agregó: “Son cerca de 3 mil personas las que trabajan directa o indirectamente para que este evento se desarrolle”.

“Cuando el gobierno provincial apuesta a que esto se realice, es para que el deporte haga que Córdoba sea protagonista, pero también para que nuestra gente trabaje. Hoy esto es una fiesta, hoy Córdoba está en las pantallas de todo el país”, señaló el ministro.

Lo que dejó la segunda fecha

En lo deportivo, la divisional mayor volvió a ofrecer un gran espectáculo en pista, con protagonistas de primer nivel del automovilismo argentino y con la marca Chevrolet buscando extender su buen momento competitivo en el circuito cordobés.

En la segunda fecha del Turismo Nacional 2026 compitieron un total de 71 pilotos. Fueron 34 participantes en la Clase 2 y 37 pilotos en la Clase 3.

En la Clase 2, el podio lo conformaron Tomás Vitar —quien logró su primera victoria en el TN—, Nicolás Posco y Franco Coltrinari. En tanto, en la Clase 3, Agustín Canapino pasó la bandera a cuadros en el primer puesto, logrando su primera victoria de 2026 en la división y dándole el primer triunfo al equipo Canning Motorsport en la categoría. Lambiris y Marques fueron sus escoltas en el podio.

Con un marco multitudinario de público y un fin de semana cargado de acción, el paso del Turismo Nacional por el Cabalén volvió a demostrar la vigencia del automovilismo en Córdoba y el entusiasmo de los fanáticos que acompañan cada presentación de la categoría en la provincia.