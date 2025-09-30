Grabois denunció penalmente a Espert por vínculos con el narcotráfico y el lavado

El dirigente de Fuerza Patria lo acusó de haber recibido fondos de “Fred” Machado, empresario preso con pedido de extradición de Estados Unidos. La Justicia abrió una causa para investigar las maniobras financieras.

El candidato a diputado Juan Grabois presentó una denuncia penal contra el legislador liberal José Luis Espert, a quien señala por presuntos vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero.

El escrito, radicado el viernes pasado, sostiene que Espert habría recibido en febrero de 2020 unos 200.000 dólares del empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido en Argentina con pedido de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de estupefacientes y operaciones de blanqueo. La causa recayó en el juzgado federal de Lino Mirabelli.

Según Grabois, esos fondos provienen de una “organización criminal” investigada en Texas y se habrían canalizado como parte de un esquema de financiamiento de campañas políticas. La denuncia cita documentos de la Justicia estadounidense y notas periodísticas de Sebastián Lacunza y Rodis Recalt.

Relación con Machado

El dirigente social asegura que los vínculos comenzaron en 2019, cuando Espert lanzó su candidatura presidencial. Allí, Machado le habría provisto un avión privado con piloto, una camioneta blindada y fondos de campaña.

Incluso, durante la presentación de su libro La sociedad cómplice en Viedma, Espert agradeció públicamente a Machado “por el excelente vuelo”. Entre los asistentes estuvieron el propio empresario y Claudio “Lechuga” Ciccarelli, señalado como socio y prestanombre de Machado en Argentina.

Ciccarelli, además, es pareja de la diputada libertaria Lorena Villaverde, quien en el pasado tuvo causas judiciales en Estados Unidos vinculadas a drogas, recordó Grabois en su presentación.

Patrimonio bajo sospecha

La denuncia también apunta a la evolución patrimonial de Espert, que pasó de $29,4 millones en 2022 a $261,9 millones en 2024, un incremento del 789%. Para Grabois, ese salto “resulta absolutamente desproporcionado” y coincide con la relación del legislador con Machado.

En ese marco, el escrito sostiene que “hay un antes y un después de conocer a Fred Machado” en la situación económica de Espert.

Próximos pasos judiciales

La Justicia deberá ahora evaluar la documentación presentada y definir medidas de prueba. El caso se enmarca en el expediente contra Machado y su socia Debra Mercer-Erwin, ya condenada en Estados Unidos por narcotráfico y lavado.