Gonzalo Roca será el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en Córdoba

El empresario y actual vicepresidente del partido en la provincia encabezará la lista en las elecciones legislativas de octubre, acompañado por Laura Soldano, Marcos Patiño y Laura Rodríguez Machado.

La alianza La Libertad Avanza Córdoba oficializó este domingo que Gonzalo Roca será su candidato a diputado nacional en las elecciones del 26 de octubre, en representación de Javier Milei y Karina Milei.

Roca, empresario y actual vicepresidente del partido en la provincia, es señalado como uno de los principales artífices junto a Gabriel Bornoroni de la rápida constitución de La Libertad Avanza en Córdoba.

“Gonzalo es un león que cree firmemente en las ideas de la libertad y en el Congreso será un fiel soldado del proyecto del Presidente Milei. En las próximas semanas vamos a empezar a comunicarle esta propuesta a los cordobeses. Seremos gente común dando una batalla épica contra la casta”, expresó Bornoroni al presentar oficialmente la lista.

La nómina se completa con Laura Soldano (empresaria de Río Cuarto), Marcos Patiño (abogado) y la actual diputada nacional Laura Rodríguez Machado.

Desde el espacio remarcaron que los cordobeses tendrán la oportunidad de votar “una lista 100% liberal que representará fielmente las ideas y convicciones del Presidente Javier Milei y de la presidenta del partido Karina Milei”.