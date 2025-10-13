Gonzalo Roca en Villa Carlos Paz: “Córdoba es la provincia más liberal del país”

La Libertad Avanza desembarcó este domingo en Villa Carlos Paz con un acto de campaña bajo el lema “No hay medias tintas”. Participaron los principales referentes provinciales del espacio.

En el marco de la campaña legislativa rumbo a las elecciones del 26 de octubre, La Libertad Avanza llevó adelante una intensa jornada política en Villa Carlos Paz, donde sus principales dirigentes reafirmaron el respaldo al presidente Javier Milei y su programa de reformas.

La actividad comenzó con una conferencia de prensa en la heladería Cremolatti, ubicada en el centro de la ciudad. Allí estuvieron el jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, el primer candidato a diputado nacional, Gonzalo Roca, y las candidatas Laura Soldano y Laura Rodríguez Machado, junto a referentes departamentales como Tomás Cardozo (Bialet Massé).

En el plano local participaron el legislador provincial Walter Gispert y el tribuno de Cuentas carlospacense Gustavo Molina, ambos pertenecientes al Frente Cívico.

“Córdoba volverá a marcar la tendencia en el país”

Durante la conferencia, Bornoroni destacó el momento político que atraviesa el espacio:

“Los cordobeses se dan cuenta de que es un momento en el que no hay que aflojar. Estamos en el medio del río, hay que llegar hasta el otro lado. Córdoba volverá a ser la provincia que marque la tendencia en el país. Pido a los cordobeses usar el voto para castigar a los políticos de siempre”.

Por su parte, Gonzalo Roca aseguró que el país atraviesa un punto de inflexión:

“Los cordobeses elegimos un camino distinto al de los últimos cien años. Luego de estabilizar los principales indicadores, hoy tenemos la posibilidad histórica de cambiar el país para siempre. El presidente presentó un plan de reforma tributaria, laboral y de tolerancia cero con el crimen, con el objetivo de ordenar el país para que los ciudadanos vivan en paz y puedan progresar”.

A su turno, Laura Rodríguez Machado sostuvo que “todos los logros de este año y medio fueron posibles por el apoyo de la gente. Desde el primer día, quienes perdieron intentaron que Milei no gobernara, pero aun así bajó la inflación, redujo la pobreza y eliminó miles de regulaciones que frenaban la producción”. Y agregó: “Necesitamos que nos acompañen para aprobar leyes que consoliden las transformaciones iniciadas”.

Caminata por la costanera y encuentro con militantes

Tras el encuentro con los medios, la comitiva libertaria se trasladó a la Costanera Norte, a la altura del Monumento a Bustos, donde se sumó el influencer Iñaki Gutiérrez.

Allí, junto a Roca y Bornoroni, encabezó una caminata con vecinos y militantes, además de grabar videos junto al lago San Roque que luego fueron difundidos en redes sociales.

“Córdoba es la provincia más liberal del país. Tenemos que volver a salvar a la Argentina”, arengó Roca, en el cierre de la jornada, reafirmando el eje de la campaña libertaria: consolidar el apoyo a Milei desde la provincia que más respaldo electoral le dio en 2023.