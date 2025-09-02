Gobierno anunció que el Tesoro intervendrá en el mercado de cambios para contener al dólar

El Ministerio de Economía informó este martes 2 de septiembre que el Tesoro Nacional comenzará a operar en el mercado de cambios para aportar liquidez y moderar la volatilidad del dólar. La medida busca estabilizar la plaza en un contexto de fuerte presión sobre la moneda.

El Ministerio de Economía confirmó que el Tesoro Nacional participará desde ahora en el mercado libre de cambios, con la posibilidad de ofrecer dólares en el segmento mayorista para atenuar los saltos bruscos de la cotización. El anuncio fue realizado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien remarcó que la decisión se toma en un escenario de alta volatilidad cambiaria que marcó las últimas jornadas.

La medida establece que el Tesoro podrá vender divisas en el MULC cada vez que se registren episodios de iliquidez o movimientos desordenados en la demanda. El objetivo es garantizar el normal funcionamiento del mercado y aportar previsibilidad a empresas e inversores.

Coordinación con el Banco Central

El esquema mantiene la división de funciones: el Banco Central continuará con su régimen de bandas cambiarias y su accionar en el mercado de futuros, mientras que el Tesoro asumirá el rol de intervenir en el contado cuando detecte desequilibrios. Desde Economía aseguraron que la medida se ejecutará sin comprometer la meta de déficit cero y con transparencia en cada operación.

Qué cambia a partir de ahora

Más oferta oficial de dólares en el mercado mayorista.

en el mercado mayorista. Intervención puntual del Tesoro para reducir picos de volatilidad.

para reducir picos de volatilidad. Refuerzo de coordinación con el Banco Central en futuros y tasas.

Expectativas del mercado

Los analistas seguirán de cerca la magnitud y frecuencia de las ventas oficiales, así como el impacto sobre los tipos de cambio financieros, la brecha cambiaria y las reservas netas. También se aguarda la reacción del FMI frente a la estrategia de estabilización y su efecto en los precios internos.

Con esta decisión, el Gobierno apuesta a dar una señal de anclaje en plena campaña electoral y frente a la sensibilidad del mercado cambiario, que incide de manera directa en la inflación y en la confianza económica.