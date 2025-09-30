Gobernadores de Provincias Unidas buscan instalar una alternativa federal: “Estamos podridos de elegir entre Cristina y Milei”

En un acto en Puerto Madryn, los mandatarios provinciales cargaron contra la gestión de Javier Milei y prometieron un proyecto sin polarización.

Los seis gobernadores que integran el frente Provincias Unidas se reunieron en Puerto Madryn para enviar una señal política de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. El anfitrión, Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), resumió el espíritu del encuentro con una frase que encendió la jornada: “Estamos podridos de elegir entre Cristina y Milei”.

El bloque federal se mostró como una tercera vía frente a la grieta, con un discurso centrado en la producción, el trabajo y la defensa del interior.

Críticas a la Casa Rosada

Los gobernadores apuntaron directamente contra la gestión nacional. Claudio Vidal (Santa Cruz) fue uno de los más duros: “Así como va, claramente nos lleva al abismo. El ajuste es la receta para generar más pobreza”.

En la misma línea, Carlos Sadir (Jujuy) advirtió que “si pensamos que la única herramienta de gestión es la motosierra, estamos perdidos”.

Desde Corrientes, Gustavo Valdés denunció el destrato del Gobierno central: “Nos ningunean, nos destratan, no nos atienden”.

La voz de Córdoba

El cordobés Martín Llaryora remarcó que el espacio surge como una coalición del sentido común y federal. Al referirse a Milei, fue tajante: “El fracaso es el modelo de Milei. Ya es la segunda vez que le van a pedir ayuda a Estados Unidos. No hay país en el mundo sin un Estado eficiente y un modelo productivo”.

Acompañado por el exgobernador y candidato Juan Schiaretti, Llaryora prometió: “En 2027 vamos a poner un presidente federal”.

Schiaretti: “El equilibrio fiscal debe ir de la mano del social”

El exgobernador cordobés reforzó el tono federal del encuentro con definiciones propias. “El equilibrio fiscal es necesario, pero por sí solo no resuelve los problemas de la gente; debe ir acompañado de equilibrio social, producción y trabajo. Gobernar es generar empleo, respaldar la producción y cuidar a la gente”.

Además, relató su visita a Aluar, una de las principales productoras de aluminio de Sudamérica, y denunció el sobrearancel que Estados Unidos aplica a sus exportaciones: “Desde el interior reclamamos que se elimine. Es industria argentina y merece apoyo, no castigo”.

En un mensaje directo al Gobierno nacional, sostuvo: “Este gobierno cree que gobernar se reduce a equilibrio macroeconómico, fuerzas armadas y relaciones exteriores. Pero un verdadero gobierno protege la producción, el empleo y a su gente”.

Una apuesta a futuro

Maximiliano Pullaro (Santa Fe) definió a Provincias Unidas como “la única posibilidad que tiene la Argentina para que no vuelva el kirchnerismo y para que tampoco siga este presente de gritos y peleas”.

La foto final mostró a Torres, Vidal, Sadir, Valdés, Pullaro y Llaryora unidos, junto a Schiaretti, bajo la consigna de un proyecto federal con proyección nacional.