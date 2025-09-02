Giuliani iniciará acciones legales tras denunciar violencia policial durante su detención

El secretario general de ATE Córdoba denunció abuso policial tras su detención y adelantó que iniciará acciones legales contra los responsables del operativo.

El dirigente sindical Federico Giuliani, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Córdoba), habló este lunes tras recuperar la libertad luego de permanecer cuatro días detenido a raíz de la represión ocurrida el jueves pasado en la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba.

“Vamos a hacer una denuncia por abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad; el responsable máximo es Martín Llaryora por tener una policía violenta”, afirmó, responsabilizando al gobernador por lo sucedido.

Denuncias por abuso policial

Giuliani relató que fue detenido con un brazo quebrado y que durante su permanencia en el Hospital Misericordia estuvo 24 horas esposado a una camilla, sin recibir agua ni comida. “Me tuvieron en condiciones indignas”, remarcó.

El sindicalista aseguró que iniciará acciones penales contra el policía que le fracturó el brazo al colocarle las esposas y contra el jefe del operativo de seguridad.

La manifestación y los incidentes

El jueves, militantes de ATE protestaban frente a la sede municipal en reclamo por alimentos. Según Giuliani, cuando un grupo reducido ingresó para dialogar con funcionarios, los agentes cerraron las puertas con llave y los mantuvieron encerrados por alrededor de una hora.

“Si fuese por la Justicia cordobesa, tendría que estar detenido por mucho tiempo sólo por el hecho de luchar”, expresó el dirigente, al tiempo que agradeció la solidaridad de organizaciones sindicales y sociales que reclamaron por su liberación.

Contexto político

Tras recuperar la libertad, Giuliani apuntó también contra el exgobernador Juan Schiaretti y el presidente Javier Milei, a quienes equiparó con Llaryora en el manejo de políticas que calificó de represivas.