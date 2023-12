Gispert y un mensaje en clave interna antes de asumir como legislador provincial: ‘No existe justificativo alguno para eludir el compromiso con quienes nos votaron’

El carlospacense Walter Gispert asumirá, en los próximos días, como legislador provincial en representación del departamento Punilla.

Referente del Frente Cívico, y ex presidente del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, compartió en sus redes un mensaje que lleva por título ‘compromiso’, y que anticipa, de alguna manera, los ejes de su trabajo en la Unicameral cordobesa como parte del interbloque de Juntos por el Cambio.

‘En pocos días asumimos en la legislatura de la Provincia de Córdoba 33 mujeres y hombres en representación de Juntos por el Cambio. El voto popular nos dio el triunfo en esa legislatura y en el Tribunal de Cuentas.

Quienes asumimos, somos el resultado de esa conformación plural que los cordobeses eligieron para que controle el gobierno de Llaryora.

No somos legisladores electos en forma individual sino en forma colectiva y a ese electorado nos debemos y no existe justificativo alguno para eludir ese compromiso’, afirmó. Y agregó: ‘En particular me debo a los 46.000 vecinos, a los militantes de la UCR, del PRO, de la Coalición Cívica y por supuesto a los militantes del Frente Cívico que nos votaron y ayudaron a los triunfos de Luis Juez como gobernador, del Tribunal de Cuentas, de la lista única de legisladores y del legislador departamental de Punilla’.

‘Esperando ser fiel a las expectativas puestas en mi persona agradezco a los punillenses y en particular a Luis Juez la confianza depositada’, finalizó.