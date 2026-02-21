Gispert propone endurecer el Código de Convivencia para frenar maniobras intimidatorias y violencia nocturna

El legislador provincial Walter Gispert presentó un proyecto para modificar la Ley 10.326 –Código de Convivencia Ciudadana–, con foco en las “motos en banda”, las picadas ilegales, la evasión de controles, el consumo de alcohol en la vía pública y las riñas nocturnas.

El legislador provincial Walter Gispert presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley 10.326 –Código de Convivencia Ciudadana–, con el objetivo de fortalecer las herramientas del Estado frente a conductas que afectan gravemente la seguridad vial, la tranquilidad pública y la convivencia urbana.

La iniciativa toma como punto de partida una propuesta impulsada por la intendencia de La Falda, a partir de situaciones reiteradas vinculadas a maniobras temerarias con motocicletas y automóviles, circulación intimidatoria en grupo —las conocidas “motos en banda”—, carreras ilegales, evasión de controles, ruidos molestos masivos, consumo de alcohol en la vía pública y riñas en contextos de nocturnidad.

Según el proyecto, se establece como regla el arresto breve e inmediato —de hasta cinco días— y el secuestro preventivo obligatorio de los vehículos cuando exista riesgo concreto, intimidación o alteración grave de la tranquilidad pública. Las multas y el trabajo comunitario quedan como medidas excepcionales, aplicables únicamente mediante resolución fundada y en ausencia de reincidencia.

Principales ejes del proyecto de reforma

Entre los puntos centrales, la iniciativa plantea:

Endurecimiento de sanciones para la conducción peligrosa , maniobras como el “willy” o “caballito” y las picadas o carreras ilegales en la vía pública.

para la , maniobras como el “willy” o “caballito” y las o carreras ilegales en la vía pública. Creación de una figura específica para la circulación intimidatoria en grupo , apuntando a los desplazamientos masivos que generan temor o afectan la tranquilidad de barrios y zonas comerciales.

para la , apuntando a los desplazamientos masivos que generan temor o afectan la tranquilidad de barrios y zonas comerciales. Secuestro obligatorio de vehículos cuando se verifique evasión de controles , incorporando esta conducta como agravante y reforzando el rol de las fuerzas de seguridad y los inspectores.

cuando se verifique , incorporando esta conducta como agravante y reforzando el rol de las fuerzas de seguridad y los inspectores. Regulación más estricta del consumo de alcohol en la vía pública cuando involucre riesgo o perturbación grave, con foco en reuniones espontáneas, previas y concentraciones masivas.

cuando involucre riesgo o perturbación grave, con foco en reuniones espontáneas, previas y concentraciones masivas. Incorporación de una figura autónoma para las riñas en la vía pública en contextos de nocturnidad, con acción pública, para permitir la intervención del Estado aun sin denuncia particular.

“El objetivo no es meramente punitivo, sino preventivo y ordenador. Buscamos garantizar una respuesta inmediata y eficaz ante prácticas que generan temor, degradan el espacio público y ponen en riesgo la vida de vecinos y vecinas”, sostuvo Gispert al fundamentar el proyecto.

Coordinación normativa y respuesta a un fenómeno extendido

La iniciativa también incorpora una cláusula de coordinación normativa con la Ley 11.097, con el fin de evitar superposiciones y asegurar claridad en la aplicación de las distintas herramientas legales disponibles frente a estas conductas.

Según explica el texto, la propuesta busca actualizar el régimen vigente para dar respuesta a un fenómeno que se ha replicado en distintas localidades de la provincia, donde se combinan maniobras temerarias, circulación intimidatoria y violencia nocturna, y que demanda instrumentos más eficaces para proteger la convivencia ciudadana.