Gispert pide informes sobre la obra en la Ruta E64 y alerta por el impacto en La Perla tras hallazgo de restos humanos

El legislador provincial advirtió sobre los riesgos ambientales, sociales e históricos de la pavimentación en la zona y reclamó transparencia en el uso de recursos públicos.

El legislador provincial Walter Gispert (Frente Cívico – Punilla) presentó un pedido de informes en la Legislatura de Córdoba respecto a la obra de pavimentación de la Ruta E64, que atraviesa sectores cercanos al Espacio para la Memoria La Perla. La iniciativa cobró mayor relevancia luego de que la Justicia Federal confirmara el hallazgo de restos humanos en ese predio, lo que refuerza la necesidad de extremar recaudos en cada intervención vinculada al sitio.

El proyecto, acompañado por referentes de distintos bloques, solicita al Poder Ejecutivo precisiones en varios puntos clave:

Si la pavimentación forma parte del Plan de Obras Públicas 2025 y bajo qué partida presupuestaria se financia.

Si se dio intervención a las autoridades del Espacio de Memoria La Perla, para evitar que maniobras de suelo afecten pruebas vinculadas a crímenes de la dictadura.

El detalle desagregado de los costos, ya que versiones periodísticas estiman el valor del kilómetro en alrededor de 2.000 millones de pesos .

. Las empresas interesadas en radicarse en la zona y los beneficios fiscales previstos.

Copia del acuerdo firmado entre la Provincia y el Ministerio de Defensa sobre la Reserva La Calera .

. La clasificación del área según la Ley de Bosques Nativos y la existencia de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Si intervinieron el Consejo Provincial de Ambiente (COPA) y la ciudadanía mediante audiencia pública.

y la ciudadanía mediante audiencia pública. El dictamen jurídico que avale una eventual desafectación de tierras protegidas.

Legislador Walter Gispert.

Gispert remarcó que “estamos hablando de una obra que implica una inversión multimillonaria, con impactos ambientales y sociales, y que además se ubica en un sitio de memoria y justicia. Es imprescindible que el Ejecutivo brinde todas las explicaciones para garantizar transparencia y resguardo histórico”.

Con este pedido, el legislador busca que la Unicameral disponga de información oficial y precisa, a fin de asegurar tanto el control sobre los recursos públicos como la protección del patrimonio ambiental y de los sitios vinculados a los derechos humanos.