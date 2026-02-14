Gispert pide informes por versiones de cierres de sucursales y recorte de cajeros de Bancor en el interior

El legislador Walter Gispert solicitó al Ejecutivo provincial y al Banco de Córdoba que informen si evalúan o ejecutan cambios en sucursales y cajeros en localidades del interior, y qué medidas prevén para garantizar la continuidad del servicio.

El legislador provincial Walter Gispert presentó un pedido de informes en la Legislatura de Córdoba para que el Poder Ejecutivo provincial —y, por su intermedio, el Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor)— brinde precisiones sobre un posible cierre, reducción o transformación de sucursales y una eventual disminución o traslado de cajeros automáticos en distintas localidades del interior.

La iniciativa se apoya en versiones periodísticas que advierten sobre modificaciones en la presencia territorial de la entidad bancaria provincial. En ese marco, el proyecto requiere conocer si esas medidas están en evaluación o en ejecución, qué puntos podrían resultar afectados, cuáles serían los motivos que las fundamentan y qué acciones se contemplan para garantizar la continuidad del servicio financiero en las comunidades involucradas.

Gispert planteó que Bancor cumple un rol estratégico en el desarrollo económico y social, especialmente en localidades donde suele constituir el único acceso a servicios financieros formales. En esa línea, remarcó la necesidad de resguardar la inclusión financiera, el acceso al efectivo y la atención presencial para jubilados y pensionados, comerciantes, pequeños productores y vecinos del interior provincial.

Legislador Walter Gispert.

“El ordenamiento del gasto público no puede traducirse en menos servicios para los cordobeses. Si hay que optimizar recursos, debe hacerse reduciendo gastos superfluos y no retirando herramientas fundamentales para la comunidad”, expresó el legislador.

Además, el pedido solicita información sobre el plan estratégico del banco en relación con su despliegue territorial, la eventual implementación de políticas de digitalización y las proyecciones de funcionamiento para los próximos 24 meses.

Desde el bloque indicaron que el objetivo es asegurar transparencia institucional y contar con datos precisos para evaluar el impacto social y territorial que podrían tener estas decisiones, en caso de confirmarse.