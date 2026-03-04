Gispert pide barreras de protección en tareas de mantenimiento de rutas por daños y riesgos en la Autopista Córdoba–Villa Carlos Paz

El legislador Walter Gispert presentó un proyecto para que sea obligatoria la utilización de mallas protectoras u otros sistemas de contención durante trabajos de corte de pasto y desmalezado en rutas provinciales, tras reiterados episodios de proyección de piedras que provocan daños y ponen en riesgo a conductores.

El legislador provincial Walter Gispert (Frente Cívico de Córdoba) presentó en la Legislatura un proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo Provincial a disponer la incorporación obligatoria de barreras físicas de contención durante la realización de tareas de corte de pasto, desmalezado y mantenimiento en rutas y autopistas de jurisdicción provincial.

La iniciativa apunta a prevenir situaciones que se vienen registrando en la Autopista Córdoba–Carlos Paz, donde durante trabajos con motoguadañas y bordeadoras se produce el desprendimiento y lanzamiento de piedras hacia la calzada, con roturas de parabrisas, daños en carrocerías y episodios de riesgo para quienes circulan.

“El mantenimiento vial es necesario, pero debe realizarse con todas las medidas preventivas correspondientes. No podemos naturalizar que vecinos sufran daños materiales o se expongan a maniobras bruscas por la proyección de piedras hacia la ruta”, sostuvo Gispert al fundamentar la propuesta.

Mallas protectoras y obligación en pliegos y contratos

El proyecto establece que la utilización de mallas protectoras, media sombra u otros sistemas móviles de contención se incorpore como condición obligatoria en los pliegos licitatorios, contratos de concesión y convenios de mantenimiento vigentes y futuros, con el objetivo de estandarizar la medida y evitar que dependa de criterios discrecionales en cada intervención.

Walter Gispert, legislador departamental por Punilla (Frente Cívico).

Según planteó el legislador, existen antecedentes en países como Brasil donde este tipo de herramientas se aplica con resultados positivos, y remarcó que se trata de una solución “sencilla”, técnicamente viable y de bajo costo relativo si se la compara con los daños que puede evitar.

“La seguridad vial no depende solamente del estado del pavimento o de la señalización, sino también de cómo se ejecutan las tareas de conservación. Es una medida preventiva básica que puede evitar daños y accidentes”, concluyó.

El proyecto ingresó para su tratamiento en comisión.