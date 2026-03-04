Gispert pide barreras de protección en tareas de mantenimiento de rutas por daños y riesgos en la Autopista Córdoba–Villa Carlos Paz

El legislador Walter Gispert presentó un proyecto para que sea obligatoria la utilización de mallas protectoras u otros sistemas de contención durante trabajos de corte de pasto y desmalezado en rutas provinciales, tras reiterados episodios de proyección de piedras que provocan daños y ponen en riesgo a conductores.
El legislador provincial Walter Gispert (Frente Cívico de Córdoba) presentó en la Legislatura un proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo Provincial a disponer la incorporación obligatoria de barreras físicas de contención durante la realización de tareas de corte de pasto, desmalezado y mantenimiento en rutas y autopistas de jurisdicción provincial.
La iniciativa apunta a prevenir situaciones que se vienen registrando en la Autopista Córdoba–Carlos Paz, donde durante trabajos con motoguadañas y bordeadoras se produce el desprendimiento y lanzamiento de piedras hacia la calzada, con roturas de parabrisas, daños en carrocerías y episodios de riesgo para quienes circulan.
“El mantenimiento vial es necesario, pero debe realizarse con todas las medidas preventivas correspondientes. No podemos naturalizar que vecinos sufran daños materiales o se expongan a maniobras bruscas por la proyección de piedras hacia la ruta”, sostuvo Gispert al fundamentar la propuesta.
Mallas protectoras y obligación en pliegos y contratos
El proyecto establece que la utilización de mallas protectoras, media sombra u otros sistemas móviles de contención se incorpore como condición obligatoria en los pliegos licitatorios, contratos de concesión y convenios de mantenimiento vigentes y futuros, con el objetivo de estandarizar la medida y evitar que dependa de criterios discrecionales en cada intervención.
Según planteó el legislador, existen antecedentes en países como Brasil donde este tipo de herramientas se aplica con resultados positivos, y remarcó que se trata de una solución “sencilla”, técnicamente viable y de bajo costo relativo si se la compara con los daños que puede evitar.
“La seguridad vial no depende solamente del estado del pavimento o de la señalización, sino también de cómo se ejecutan las tareas de conservación. Es una medida preventiva básica que puede evitar daños y accidentes”, concluyó.
El proyecto ingresó para su tratamiento en comisión.