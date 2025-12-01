Gimnasia derrotó a Barracas y habrá clásico platense en semifinales del Clausura

Con goles de Manuel Panaro y Franco Torres, Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó 2-0 a Barracas Central este lunes en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, se metió en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional y confirmó un clásico platense ante Estudiantes en la próxima instancia, en un partido marcado por la polémica intervención del VAR en la apertura del marcador.

El Lobo dio el golpe en el barrio de Barracas y se metió entre los cuatro mejores del Torneo Clausura 2025. En un partido intenso y cargado de tensión, Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó 2-0 a Barracas Central como visitante y avanzó a las semifinales, donde se medirá con Estudiantes de La Plata en un clásico que ya empieza a encender el clima en la ciudad.

La tarde en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia tuvo desde el inicio un fuerte componente simbólico: antes del comienzo, la hinchada local desplegó una bandera gigante con la imagen de Claudio Tapia, presidente de la AFA, sobre una de las tribunas del Guapo, en un contexto donde cada partido del equipo viene seguido de cerca por las decisiones arbitrales.

Panaro, el VAR y el primer golpe del Lobo

Gimnasia arrancó mejor y generó las primeras aproximaciones claras. A los 22 minutos del primer tiempo, llegó la jugada que marcó el partido: centro desde la derecha, aparición de Manuel Panaro dentro del área y definición para el 1-0. El asistente levantó la bandera por posición adelantada de Jeremías Merlo, pero la acción se revisó en el VAR, a cargo de Jorge Baliño, y el árbitro Hernán Mastrángelo terminó convalidando el tanto al considerar habilitado al atacante tripero.

La imagen de las líneas trazadas por la tecnología, con una “línea azul” que buscaba marcar la posición de Merlo, alimentó la polémica: para el local, la jugada dejó serias dudas y reavivó el debate sobre el uso del VAR y sus criterios en partidos decisivos. Más allá de las protestas, el gol subió al marcador y el Lobo pasó al frente en el resultado.

Herido por el impacto, Barracas Central reaccionó y estuvo cerca de empatar antes del descanso. Primero, un cabezazo de Facundo Bruera se estrelló contra el palo del arco defendido por Nelson Insfrán. Después, el arquero de Gimnasia se lució con una tapada clave frente a un remate de Ignacio Tapia, y poco más tarde volvió a responder ante un intento de Tomás Porra. El primer tiempo se cerró con ventaja para la visita, pero con sensación de que el Guapo merecía algo más.

Barracas apretó, el travesaño salvó a Gimnasia y apareció Torres

En el segundo tiempo, Barracas siguió empujando en busca del empate. Bruera volvió a exigir a Insfrán con otro cabezazo que el arquero controló con seguridad, y a los 20 minutos fue Jhonatan Candia quien estuvo a punto de igualar el marcador con un tiro libre que reventó el travesaño, en una de las chances más claras del local.

Con el Guapo adelantado, Gimnasia encontró espacios para contragolpear y tuvo varias oportunidades para liquidar el encuentro. Lucas “Pata” Castro fue importante en ese tramo, sumando envíos peligrosos desde la izquierda y generando situaciones que los delanteros no lograban transformar en gol.

Ya en tiempo agregado, cuando el desenlace parecía escrito en la mínima diferencia, llegó el golpe final. En el minuto 48 del segundo tiempo, Franco Torres recibió dentro del área, encaró a Marcelo Miño, lo eludió y definió para el 2-0, sentenciando la serie y desatando el festejo de la parcialidad tripera. Para el atacante significó revancha, luego de varias ocasiones desperdiciadas en el tramo final del partido.

Clásico platense en semifinales y Barracas afuera

Con esta victoria, Gimnasia y Esgrima La Plata se convierte en semifinalista del Clausura y se gana el derecho de recibir a Estudiantes de La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en El Bosque, gracias a su posición en la fase de grupos, donde terminó séptimo en la Zona B por encima del Pincha, que fue octavo en la Zona A. El cruce, todavía sin fecha oficial (no confirmado), aparece como una de las grandes atracciones de la recta final del torneo.

Para Barracas Central, la derrota supone el final de una campaña que lo había mostrado fuerte en el Guillermo Laza y competitivo en los cruces mano a mano, tras eliminar a Deportivo Riestra en octavos de final. Esta vez, ni la localía en el Chiqui Tapia ni las ocasiones generadas alcanzaron para revertir el resultado.

El partido quedará marcado por la combinación de un rendimiento sólido de Gimnasia en momentos clave, las atajadas determinantes de Nelson Insfrán, la puntería de Panaro y Franco Torres y una polémica intervención del VAR que, una vez más, puso bajo la lupa la tecnología y su uso en el fútbol argentino.