Gimnasia de Mendoza aprovechó sus chances y dejó a Instituto con las manos vacías

El Lobo mendocino se impuso 1 a 0 con gol de Facundo Lencioni, tras un penal atajado por César Rigamonti y un gol anulado a Alex Luna vía VAR; la Gloria sigue sin ganar en la Zona A del Torneo Apertura 2026.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza consiguió este domingo su primera victoria como local en la Liga Profesional al superar 1 a 0 a Instituto, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026. El único tanto lo marcó Facundo Lencioni, mientras que la visita desperdició un penal y sufrió la intervención del VAR en un gol que hubiera significado el empate.

El partido tuvo un arranque muy favorable para la Gloria. A los pocos minutos del primer tiempo, Franco Jara dispuso de un penal que pudo abrir el marcador, pero su remate fue contenido por César Rigamonti, que adivinó la intención y se quedó con la pelota para sostener el 0 a 0 y transformarse en una de las figuras de la noche.

La etapa inicial se jugó con intensidad y varias polémicas. Gimnasia llegó a convertir, pero la acción fue revisada y el tanto anulado por posición adelantada en el área albinegra, mientras Instituto buscó lastimar de contra y con pelotas quietas, sin poder traducir en el resultado las pocas situaciones claras que generó.

En el segundo tiempo, el conjunto mendocino ajustó líneas y encontró más profundidad por las bandas. A los 27 minutos, después de una maniobra por derecha y un rebote corto, Facundo Lencioni tomó la pelota cerca del borde del área y sacó un derechazo potente que se metió junto a un palo, imposible para el arquero de Instituto, para establecer el 1 a 0 definitivo y desatar el festejo local.

La noche todavía guardaba lugar para el suspenso. En el tramo final, Alex Luna llegó a marcar el empate para la Gloria, pero la jugada fue chequeada y el VAR terminó invalidando el gol por una posición adelantada en el inicio de la acción, lo que desató las protestas del equipo cordobés y reforzó la sensación de partido esquivo para la visita.

Con el triunfo, Gimnasia y Esgrima de Mendoza suma puntos importantes en la pelea por afirmarse en la categoría y cortar una racha negativa, al tiempo que celebra su primera victoria en casa desde el regreso a Primera. Instituto, en cambio, se vuelve de Mendoza con apenas un punto sobre doce en juego y sigue sin poder ganar en el Apertura, comprometido en el fondo de la Zona A y a la espera de definiciones sobre su conducción técnica.

En la próxima fecha del Torneo Apertura 2026, Gimnasia visitará a Talleres en Córdoba, mientras que Instituto será local en Alta Córdoba frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un partido clave para empezar a revertir su flojo arranque en el campeonato.