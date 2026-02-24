Gallardo anunció que deja de ser el técnico de River y se despedirá ante Banfield en el Monumental

El entrenador comunicó por video que dirigirá su último partido este jueves frente a Banfield, tras una seguidilla de resultados negativos y crecientes cuestionamientos al rendimiento del equipo en su segundo ciclo al frente de River.

Marcelo Gallardo puso fecha de cierre a su etapa en River. El entrenador anunció este lunes que dejará de ser el director técnico del club y que su ciclo concluirá este jueves, en el partido ante Banfield en el Estadio Monumental, en medio de un escenario de resultados adversos y presión creciente sobre el funcionamiento del equipo.

La decisión se conoció a través de un mensaje en video difundido en las redes oficiales del club, donde el “Muñeco” se dirigió directamente a los hinchas para confirmar su salida y agradecer el apoyo recibido.

“El jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años incluso en los momentos más delicados”, expresó Gallardo, marcando el tono emotivo de su despedida.

El anuncio llegó pocas horas después de la derrota 1-0 ante Vélez en Liniers, un nuevo golpe en una serie de actuaciones por debajo de las expectativas de un plantel de alto costo y armado para pelear títulos.

Un cierre atravesado por la autocrítica

En el mensaje, Gallardo reconoció que el final de este segundo ciclo llega lejos de los objetivos planteados al momento de su regreso al club.

“Las cosas no salieron como teníamos proyectado que salgan. Me invade el dolor y la emoción en el alma por no poder cumplir con los objetivos”, admitió, en una frase que sintetiza el balance deportivo de esta etapa.

También reservó un tramo especial para el vínculo construido con el hincha de River a lo largo de los años: “Tengo nada más que palabras de agradecimiento con todos. Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas. Espero de todo corazón que la institución que ha crecido enormemente en los últimos años tenga buenos resultados futbolísticos para enaltecer más todavía lo que significa River”.

Un segundo ciclo sin títulos y con alto costo deportivo

La salida del “Muñeco” marca el final de su segundo ciclo como entrenador del club, iniciado en agosto de 2024. A diferencia de su primera etapa, cargada de logros y momentos históricos, esta vez River no consiguió consagraciones y sufrió una seguidilla de golpes que fueron erosionando el respaldo al proyecto.

En este período, el equipo convivió con la tensión de un plantel caro, armado para pelear arriba en todas las competencias, pero que no pudo trasladar esas expectativas al campo de juego. La derrota reciente frente a Vélez terminó de acelerar una decisión que, puertas adentro, ya se venía madurando.

El partido del jueves contra Banfield en el Monumental será así algo más que una fecha del calendario: será la última función de Gallardo al frente del equipo y el cierre formal de una etapa que comenzó con ilusión renovada y concluye con un adiós cargado de gratitud, dolor deportivo y la certeza de que River deberá reordenarse otra vez sin el entrenador que marcó una era.