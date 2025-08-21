Fuerte rechazo legislativo a la senadora Álvarez Rivero por sus dichos sobre la atención pediátrica en el Garrahan

La Unicameral cordobesa aprobó una declaración de rechazo a las manifestaciones de la parlamentaria del PRO, quien sostuvo que “los niños argentinos no tienen derecho a venir al Hospital Garrahan a ser curados”.

Durante la 15ª sesión plenaria del 147° período legislativo 2025, la Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles un proyecto presentado por el legislador Miguel Siciliano para repudiar las declaraciones de la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero.

Las expresiones de la senadora, vertidas el 19 de agosto en un plenario de comisiones del Senado mientras se debatía el proyecto de emergencia sanitaria pediátrica, fueron consideradas “discriminatorias, impropias y contrarias a los principios constitucionales y convencionales que garantizan el derecho a la salud”.

“Los niños argentinos no tienen derecho a venir al Hospital Garrahan a ser curados”, había dicho Álvarez Rivero.

El texto aprobado advierte que dichos como los de Álvarez Rivero “desconocen el plexo normativo vigente, que asegura el acceso igualitario y sin discriminación alguna al sistema sanitario”, y subraya la necesidad de reafirmar el compromiso de Córdoba con la protección integral de la niñez y la solidaridad federal en materia de salud.

Debate en el recinto

La legisladora María del Rosario Acevedo fue la primera en argumentar el repudio: “Niños y niñas deben tener una protección y cuidado especial. Me apena que la senadora tenga un discurso tan diferente al sentir de los cordobeses”.

Por su parte, Dante Rossi defendió el rol del Estado en la salud pública, mientras que José Bría destacó que el Hospital Garrahan es “el más federal de la Argentina, donde se atienden los niños de los cuatro puntos cardinales del país”.

El legislador Cristian Frías recordó que “no reconocer los derechos de los niños es discriminar y desconocer la Constitución nacional”. En la misma línea, Ariela Szpanin sostuvo que “nunca la vida de un ser humano, sobre todo bebés y niños indefensos, puede estar en debate”.

Otros legisladores también se sumaron a las críticas: Matías Chamorro habló de la “crueldad e inhumanidad” de la senadora, Karina Bruno calificó sus palabras como “un desatino y una bajeza”, mientras que Miguel Nicolás y Walter Nostrala usaron las expresiones “altamente reprochables” y “barbaridad” para describir lo ocurrido.