Francos, tras la derrota legislativa: “Todo lo que podemos vetar, lo vetaremos”

El jefe de Gabinete reconoció que el oficialismo perdió todas las votaciones en Diputados y anunció que Milei vetará cualquier ley que implique aumento del gasto público. Acusó a bloques aliados de votar con el kirchnerismo.

Luego de una jornada adversa para el oficialismo en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió la derrota parlamentaria y lanzó fuertes críticas hacia los bloques que acompañaron los proyectos opositores. “Perdimos todas”, reconoció en declaraciones radiales, y anticipó que el presidente Javier Milei “vetará todo lo que implique mayor gasto público”.

Entre los proyectos aprobados se encuentran la ley de financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica, que ahora deben ser tratados por el Senado. Francos aseguró que “todo lo que podemos vetar, lo vetaremos”, en referencia a esas iniciativas.

El funcionario cuestionó duramente a los legisladores que habitualmente respaldan al oficialismo y los acusó de haber actuado “en complicidad con el kirchnerismo”. En ese sentido, señaló que “votaron todos con el kirchnerismo: casi todos los radicales, la Coalición Cívica, algunas fuerzas provinciales…”.

Además, vinculó el resultado de la sesión con el calendario electoral y acusó a la oposición de “hacer demagogia”. “El país ha sido destruido por el kirchnerismo. Es como Venezuela. Con el discurso de que trabajan para los más necesitados, destruyeron Argentina”, afirmó.

Francos defendió también el uso de las facultades delegadas por el Ejecutivo y advirtió que la Cámara baja busca revertir medidas centrales de la gestión libertaria: “Dentro de esas facultades desregulamos, suprimimos organismos, fusionamos… Eso es lo que Diputados quiere volver atrás. ¿Y qué va a generar? Más gastos, intentar romper el superávit fiscal”.

En esa línea, destacó que el Gobierno logró un superávit de 3,8% en 2024 y de 2,4% en lo que va de 2025, y advirtió: “Es imposible sacar a la Argentina del pozo si no recortamos el gasto público. Si el Congreso quiere imponernos gasto, va a costar mucho salir”.

Por último, defendió la política de reducción de deuda. Según Francos, “la deuda externa pública era de 140 mil millones de dólares en 2001 y hoy alcanza los 500 mil millones. De ese total, 303 mil millones corresponden a los gobiernos kirchneristas. Nosotros desde 2023 la redujimos en 34 mil millones”.