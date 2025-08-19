Francos proyecta un triunfo de LLA con más del 40% en las legislativas

El jefe de Gabinete señaló que La Libertad Avanza aspira a consolidar un caudal superior al 40% de los votos en las legislativas del 26 de octubre, lo que permitiría al oficialismo avanzar con reformas en el Congreso.

En declaraciones a la prensa este martes, Guillermo Francos aseguró que el objetivo de La Libertad Avanza (LLA) para los próximos comicios legislativos es alcanzar y superar el 40% de los sufragios. Según explicó, ese porcentaje marcaría un triunfo tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, y abriría el camino a la sanción de las reformas que el oficialismo considera prioritarias.

El funcionario sostuvo que incluso confían en obtener “algunos puntos más” y se mostró optimista respecto al respaldo social hacia el gobierno. En ese sentido, destacó que encuestas recientes registradas en distritos clave como La Matanza evidencian un fuerte malestar de la población con el peronismo, lo que podría traducirse en un cambio electoral en uno de los bastiones históricos del PJ.

Francos también se refirió al rol del Congreso durante los primeros meses de gestión y a las dificultades que enfrentó el gobierno para aprobar proyectos relevantes. “No pudimos hacer muchos cambios porque no contábamos con los votos necesarios para sancionar leyes”, expresó, al remarcar la importancia de ampliar la representación parlamentaria.