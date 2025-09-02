Francos, en Córdoba: “Se pretende romper las reglas de juego democráticas”

En el 17° Coloquio Industrial de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), en el Centro de Convenciones Córdoba, Guillermo Francos advirtió sobre intentos de inestabilidad en la previa electoral y respondió a reclamos por rutas.

Durante su exposición en el 17° Coloquio Industrial organizado por la UIC y realizado en el Centro de Convenciones Córdoba este martes 2 de septiembre de 2025, Guillermo Francos afirmó que “se pretende romper las reglas de juego democráticas y generar inestabilidad”. Planteó que en los últimos días se encadenaron hechos que, según su mirada, buscan afectar la limpieza de las elecciones, y llamó a “cuidar la institucionalidad”.

El jefe de Gabinete vinculó sus señalamientos con la difusión de audios que alcanzaron a figuras del oficialismo y sostuvo que el Gobierno pretende que la Justicia investigue. Reiteró que se trata de maniobras que intentan ensuciar el proceso electoral, con el objetivo de condicionar el clima político previo a los comicios.

Ante el auditorio empresario, Francos también respondió a cuestionamientos por la infraestructura vial. “Nos reclaman por las rutas… ¿cuánto se invirtió en las rutas en los períodos que no gobernamos?”, señaló, y defendió que la prioridad oficial hoy es estabilizar la macroeconomía antes de encarar obras de mayor escala.

Además, reconoció tensiones en el frente financiero y cambiario, aunque las atribuyó a un contexto de volatilidad propio de la coyuntura, y ratificó el rumbo económico de la administración nacional.