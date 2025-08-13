Francos descartó ser candidato a senador y aseguró que La Libertad Avanza “sorprenderá” en las elecciones

El jefe de Gabinete afirmó que no tiene intención de integrar las listas para el 26 de octubre y sostuvo que la fuerza oficialista logrará un resultado inesperado en la provincia de Buenos Aires.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó que vaya a postularse como candidato a senador por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre. “No voy a ser candidato a senador. Primero, nadie me dijo nada y aunque me lo dijeran, no lo sería”, remarcó, al explicar que su prioridad es cumplir con sus funciones en el Ejecutivo.

Francos afirmó que no espera que el presidente Javier Milei le solicite sumarse a las nóminas y evitó adelantar resultados de cara a los comicios del 7 de septiembre, aunque pronosticó que el oficialismo “sorprenderá” en la provincia de Buenos Aires.

Críticas al kirchnerismo y escenario electoral

El funcionario sostuvo que el peronismo no tendrá una ventaja significativa en territorio bonaerense, aunque reconoció que el kirchnerismo cuenta con una “gran organización montada sobre el Estado municipal” en distritos como La Matanza. “Paliza no va a haber. Así y todo me parece que en la elección en La Matanza le vamos a dar una sorpresa”, señaló.

Polémica por el uso de “Nunca Más”

Consultado sobre la controversia por la utilización de la frase “Nunca Más” en la campaña, vinculada al informe de la Conadep sobre la dictadura militar, Francos dijo que se le dio un sentido político distinto al original. “Si al kirchnerismo le molesta, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien”, afirmó.

Duras declaraciones contra Cristina Fernández de Kirchner

El jefe de Gabinete también cuestionó a Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como “desubicada” por sus críticas al gobierno. Además, pidió que la Justicia le prohíba utilizar sus redes sociales. “Si fuera el juez que tiene que hacer cumplir esta condena, intervendría. Debería impedirle las comunicaciones”, expresó, en alusión a su situación judicial.