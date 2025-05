Fractura en Carlos Paz Despierta: Iosa se desafilió y lanzó fuertes críticas al partido

El pasado 13 de mayo, Emilio Iosa formalizó su salida de Carlos Paz Despierta, el partido que fundó y con el que fue candidato a intendente en dos oportunidades. Lo hizo mediante el envío de un telegrama que comunicó públicamente a través de sus redes sociales. “Me desafilié del mismo partido que fundé hace siete años porque quiero ser coherente con lo que siento y pienso”, expresó.

La decisión no sorprendió. Su participación en el gobierno provincial de Martín Llaryora —primero como director de la Cuenca del San Roque y actualmente como director de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología— generó fuertes tensiones internas. Sin embargo, no fue el único factor. También influyeron las diferencias en torno a la Cuarta Etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental, que afecta al humedal El Pantanillo, y el posicionamiento frente a la elección del nuevo defensor del Pueblo, entre otros temas.

Respecto de este último punto, Iosa consideró “injustificable” destinar casi 100 millones de pesos a una elección que suele convocar solo al 25% del padrón, y criticó con dureza el presupuesto anual estimado en 500 millones de pesos para el funcionamiento de la Defensoría. “En medio de una profunda crisis económica, estos gastos son inadmisibles”, sostuvo.

Además, cuestionó la reciente alianza entre Carlos Paz Despierta y el Frente Grande bajo el nombre Vecinos con Voz que participará de los comicios del 29 de junio. Denunció que esa coalición “ha legitimado estructuras obsoletas” y promovido candidaturas “sin participación ni transparencia interna”. En ese sentido, fue categórico: “No podemos seguir formando parte de un espacio político que, lejos de cuestionar los gastos injustificables de la política, ha terminado legitimándolos”.

Luego, en declaraciones a VillaNos Radio, Iosa reconoció que su acercamiento al gobierno provincial tuvo un costo político dentro del espacio: “La política pasa factura siempre. Si te movés para un costado, te pasan factura; si te movés para el otro, también; y si no te movés, igual. Pero participar del gobierno del modo en que me están permitiendo participar es lo mejor que me ha pasado en política. Estoy al servicio de una provincia que necesita de gente comprometida, más allá de los partidos políticos”.

Emilio Iosa en VillaNos Radio.

Sobre su salida de Carlos Paz Despierta, aseguró que no le resultó traumática. “Doy vuelta la página de mi vida como doy vuelta la página de un libro, con naturalidad. Me parece que ese espacio no solo me estaba limitando a mí, sino también al pensamiento de muchísima gente. Cuando un sello político se pone por encima de las ideas, se convierte en un problema”.

Finalmente, dejó una crítica al panorama opositor local: “La oposición de Villa Carlos Paz está perdida en un laberinto autorreferencial. Deberíamos estar pensando en ser una alternativa política, y las alternativas se construyen con ideas, debates y propuestas, no con sellos ni con quién tiene más o menos recorrido”.

Una semana después de Iosa, el concejal Fernando Revello también oficializó su salida de Carlos Paz Despierta. “Me sumé a este espacio para mejorar la realidad de la gente, no para caer en narcisismos estériles”, afirmó. Y criticó el rumbo del partido, al que acusó de haber perdido su esencia transformadora. “Entramos a la política para transformar la ciudad desde la participación vecinal, la ética pública y la ciencia. Hoy ese espíritu está quebrado. El pensamiento único y la oposición tóxica no me representan”, concluyó.

Nota correspondiente a la edición n° 611 del periódico La Jornada, del 28 de mayo de 2025.