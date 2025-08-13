Fortaleza 0 – Vélez 0: empate sin goles en Brasil deja la serie abierta

Fortaleza y Vélez igualaron 0-0 en un duelo intenso en el Castelão, con la serie abierta para definirse en Liniers.

En el estadio Castelão de Fortaleza, se disputó este martes la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Fortaleza y Vélez empataron sin goles en un partido parejo, marcado por el orden defensivo de ambos y con posibilidades claras en ambos arcos que ninguno logró concretar.

Vélez, bien parado desde el arranque, respondió con seguridad cada embate local. Braian Romero tuvo la chance más clara para el equipo argentino, pero su remate fue desviado por el arquero Helton Leite. En tanto, Fortaleza también respondió con intentos de Breno Lopes y Marcelino, aunque la ofensiva brasileña encontró a Tomás Marchiori bien plantado.

El duelo resultó áspero, con pocas llegadas de peligro, posesión compartida y escasa fluidez ofensiva. El cierre fue tenso: la serie queda abierta y todo se definirá en Buenos Aires.

Próximo partido

La serie se decidirá en la revancha, que Vélez afrontará como local: será el martes 19 de agosto en el estadio José Amalfitani. El ganador avanzará a cuartos de final, donde esperará el vencedor del cruce entre Peñarol y Racing.