Fórmula 1: Verstappen revivió el campeonato en Qatar y la definición se traslada a Abu Dhabi

El neerlandés se quedó con un Gran Premio de Qatar cargado de tensión, aprovechó los errores de McLaren y redujo a solo 12 puntos la diferencia con Lando Norris. Oscar Piastri también mantiene chances, por lo que el título 2025 de la Fórmula 1 se resolverá entre tres pilotos en la última fecha.

El Gran Premio de Qatar dejó el Mundial de Fórmula 1 2025 al rojo vivo. Max Verstappen ganó una carrera vibrante y pasó de estar prácticamente descartado a llegar a Abu Dhabi a solo 12 puntos del líder, Lando Norris. El podio lo completó Carlos Sainz, mientras que Oscar Piastri también sumó fuerte y se mantiene dentro de la pelea.

La clave estratégica de la noche se dio en la séptima vuelta, cuando el abandono de Nico Hülkenberg derivó en una parada masiva en boxes. Casi todas las escuderías llamaron a sus pilotos, pero McLaren decidió mantener en pista a Norris y Piastri. Ese giro en la estrategia, en un circuito donde el desgaste de neumáticos era determinante, terminó costando carísimo.

Desde ese momento, Verstappen tomó el mando, administró el ritmo con solvencia y ya no soltó la punta, mientras sus rivales quedaban atrapados en el tránsito y en sus propias decisiones de boxes.

Para Lando Norris fue un fin de semana para el olvido: llegó a Qatar con 24 puntos de ventaja y se va con solo 12 de margen sobre Verstappen, después de perder tiempo clave en pelea rueda a rueda con un durísimo Andrea Kimi Antonelli, lo que lo dejó sin chances reales de ir a buscar a Sainz en las vueltas finales.

Del lado de Piastri, el australiano también logró recomponerse y salió de Qatar todavía con vida en el campeonato, a solo 16 puntos del líder. La sensación en el paddock es clara: Red Bull y McLaren se preparan para una definición histórica.

En el fondo del pelotón, el balance positivo llegó de la mano de Franco Colapinto. El argentino largó desde boxes tras un sábado muy complicado y aprovechó una carrera llena de abandonos pesados —entre ellos los de Hülkenberg, Bearman y un Hadjar que venía octavo hasta romper el piso en la última vuelta— para avanzar hasta el 14° puesto, incluso por delante de su compañero Pierre Gasly. Un cierre digno que deja buenas sensaciones de cara al futuro.

Con estos resultados, así quedó la lucha por el título antes de Abu Dhabi:

Lando Norris – 408 puntos

– 408 puntos Max Verstappen – 396 puntos

– 396 puntos Oscar Piastri – 392 puntos

Tres pilotos y un solo título: las cuentas para Abu Dhabi

La temporada 2025 llega a su capítulo final con un escenario tan ajustado como poco frecuente: tres candidatos, separados por apenas 16 puntos, y una definición en la que cada posición puede cambiar la historia.

La normativa especial aplicada en Qatar —con un máximo de 25 vueltas por juego de neumáticos— terminó de condicionar las estrategias, en especial las de McLaren, que no pudo sostener el ritmo ni acertar del todo en las paradas. El resultado: un campeonato completamente abierto para la última carrera.

THREE DRIVERS, ONE WORLD TITLE…



DO NOT MISS THIS ONE!!! #F1 pic.twitter.com/sDVRckTGmV — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Lando Norris – Depende de sí mismo

El británico de McLaren llega a Abu Dhabi como líder del campeonato con 408 puntos y conserva la ventaja de depender de su propia actuación:

Será campeón si termina 1°, 2° o 3° , sin importar lo que hagan Verstappen y Piastri.

, sin importar lo que hagan Verstappen y Piastri. Si finaliza 4° o 5°, todavía podría consagrarse, pero necesitará que Verstappen no gane y que Piastri no se ubique por delante de ambos en la clasificación final.

Max Verstappen – Obligado a ganar (salvo un escenario puntual)

El neerlandés de Red Bull, con 396 puntos, llega como principal amenaza. En la mayoría de los escenarios, necesita una victoria:

Es campeón si gana y Norris termina 4° o peor , siempre que Piastri finalice detrás suyo.

y termina , siempre que finalice detrás suyo. Existe una posibilidad sin triunfo: si llega 2°, deberá esperar que Norris termine 6° o peor y que Piastri no gane la carrera.

Oscar Piastri – Solo le sirve la victoria

El australiano, también de McLaren, aparece algo más condicionado con 392 puntos, pero todavía con chances matemáticas:

Debe ganar la carrera sí o sí.

la carrera sí o sí. Además, necesita que Norris termine 6° o peor y que Verstappen quede fuera del podio (4° o peor).

Con este tablero, el Gran Premio de Abu Dhabi se perfila como una de las definiciones más apretadas de los últimos años. Cada parada en boxes, cada decisión estratégica y cada maniobra de sobrepaso pueden inclinar la balanza. La pelea por la corona 2025 promete mantenerse abierta hasta la bandera a cuadros.