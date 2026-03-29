Fórmula 1 en Japón: Antonelli se quedó con la carrera y Colapinto terminó 16°

El italiano se quedó con el GP de Japón y pasó a liderar el Mundial de Fórmula 1. En una carrera condicionada por el safety car, Franco Colapinto cerró su primera experiencia en Suzuka en el 16° puesto, mientras Pierre Gasly sumó para Alpine con un 7° lugar.

Kimi Antonelli ganó este domingo el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka y se convirtió en el nuevo líder del campeonato. El piloto de Mercedes completó las 53 vueltas con un tiempo de 1:28:03.403, escoltado por Oscar Piastri y Charles Leclerc. Más atrás terminaron George Russell y Lando Norris, en una carrera en la que Franco Colapinto finalizó 16° con Alpine.

La prueba tuvo un desarrollo cambiante. Antonelli había largado desde la pole, pero perdió varias posiciones en la salida y tuvo que reconstruir su carrera desde atrás. El momento decisivo llegó con el ingreso del safety car tras el fuerte accidente de Oliver Bearman, una neutralización que favoreció la estrategia del Mercedes y terminó inclinando la balanza a su favor. Desde allí, el italiano controló la diferencia hasta la bandera a cuadros.

Kimi Antonelli – Foto: X Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Detrás del podio, Russell fue 4°, Norris terminó 5° y Lewis Hamilton quedó 6°. Alpine rescató puntos importantes con el 7° puesto de Gasly, que aguantó la presión de Max Verstappen, finalmente 8°. Completaron la zona de puntos Liam Lawson y Esteban Ocon.

En el caso de Colapinto, el balance dejó sensaciones mezcladas. El argentino había clasificado 15° y en la largada logró avanzar una posición para meterse en la pelea del pelotón medio. Según la evaluación oficial de Alpine, estaba en la conversación por acercarse a los puntos hasta que la salida del safety car lo perjudicó en lo estratégico. Después de ese momento perdió terreno y terminó 16°, a 65.773 segundos del ganador, en una carrera en la que además debió esquivar el incidente de Bearman.

Con este resultado, Antonelli llegó a 72 puntos y quedó al frente del campeonato, con 9 de ventaja sobre Russell tras las tres primeras fechas de la temporada. Para Colapinto, Suzuka dejó una carrera prolija pero sin premio, mientras Alpine encontró un dato positivo en el rendimiento de Gasly y en la posibilidad de seguir sumando en el arranque del año.