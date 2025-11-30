Flamengo hizo historia en Lima y se convirtió en el club brasileño más campeón de la Libertadores

Flamengo le ganó 1-0 a Palmeiras en el estadio Monumental de la U, en Lima, y levantó su cuarta CONMEBOL Libertadores. Con este título, el Mengão se transformó en el equipo de Brasil más ganador del torneo, en una noche marcada por el gol de Danilo y la clase de Giorgian de Arrascaeta.

Flamengo escribió otra página dorada en su historia copera. En una final cerrada y de alto voltaje en el estadio Monumental de la U, en Lima, el equipo de Río de Janeiro venció este sábado 1-0 a Palmeiras y se quedó con la CONMEBOL Libertadores 2025, llegando a su cuarto título en la máxima competencia de clubes de Sudamérica.

Con esta consagración, el Clube de Regatas do Flamengo suma la corona obtenida este 29 de noviembre a las de 1981, 2019 y 2022, y se convierte en el primer club brasileño en alcanzar el tetracampeonato continental, superando las tres conquistas de Santos, Grêmio, Palmeiras y San Pablo.

El gol que definió la final

El partido se destrabó recién a los 67 minutos. Tras un tiro de esquina ejecutado con precisión por el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, apareció el defensor Danilo para ganar en las alturas y marcar de cabeza el único gol de la noche.

El tanto tuvo un peso simbólico extra: Danilo volvió a convertir en la Libertadores después de 14 años, ya que su último gol en el torneo también había sido en una final, cuando defendía la camiseta de Santos en la definición de 2011 ante Peñarol. Con este nuevo grito, el brasileño llega a cinco goles en su trayectoria en la competición.

La final se jugó con un marco multitudinario y un clima de fiesta sudamericana en las tribunas. El campeón, además de el título, se llevó un premio económico de USD 24.000.000, consolidando el impacto deportivo y financiero de la campaña.

De Arrascaeta, cerebro y figura del campeón

Más allá del gol de Danilo, el torneo y la final tuvieron la marca registrada de Giorgian de Arrascaeta. El uruguayo dio la asistencia del 1-0 y fue elegido Mejor Jugador de la CONMEBOL Libertadores 2025, en reconocimiento a su influencia a lo largo de todo el certamen.

Con esta edición, De Arrascaeta llegó a 58 victorias en la Libertadores, la cifra más alta para un jugador de campo en la historia del torneo. Desde su llegada al Flamengo, en 2019, se transformó en el máximo asistidor del equipo en la competencia, con 18 pases-gol, consolidándose como el motor creativo del campeón.

El mediocampista fue titular en las cuatro finales más recientes que disputó Flamengo en la Libertadores (2019, 2021, 2022 y 2025), mientras que su compañero Bruno Henrique estuvo presente desde el arranque en tres de ellas (2019, 2021 y 2025).

Solidez defensiva y otro récord para Filipe Luís

La campaña del Mengão también se apoyó en una estructura defensiva sólida. El arquero Agustín Rossi mantuvo su arco en cero en nueve de los 13 partidos que jugó en esta edición, y terminó la copa con 25 atajadas. En la final, Flamengo no permitió ni un solo remate claro al arco rival, por lo que el guardameta argentino no debió intervenir en situaciones de gol.

En el banco, la consagración tuvo un valor especial para Filipe Luís. El entrenador se convirtió en el noveno en la historia en ser campeón de la Libertadores como jugador y como director técnico, y el segundo brasileño en lograrlo, luego de Renato Gaúcho, que lo consiguió con Grêmio en 1983 (como futbolista) y 2017 (como DT).

Filipe Luís había levantado la copa como jugador de Flamengo en 2019 y 2022, y ahora la suma a su palmarés como conductor del equipo desde el banco.

Una final repleta de figuras internacionales

La definición entre Flamengo y Palmeiras también reflejó el peso de sus planteles a nivel selección. De los 22 titulares, 15 ya habían disputado al menos un partido con la selección mayor de sus respectivos países. Las únicas excepciones fueron Carlos Miguel, Murilo, Bruno Fuchs, Khellven y Allan en Palmeiras, y Agustín Rossi y Léo Pereira en Flamengo.

Más allá de las estadísticas y registros, la noche limeña dejó una certeza: Flamengo consolidó una era de protagonismo absoluto en la Copa Libertadores y se subió al primer escalón del fútbol brasileño en el plano continental, con un tetracampeonato que lo coloca en la cima de la historia moderna del torneo.