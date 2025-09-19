Flamengo 2 – Estudiantes 1: arranque fulminante en el Maracaná y descuento agónico para dejar la serie abierta

El Mengão pegó de entrada con Pedro y amplió con Varela; el Pincha descontó con Carrillo y definirá en La Plata.

Este jueves, en el Maracaná y por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Flamengo venció 2–1 a Estudiantes y se llevó una ventaja corta a la revancha. El local golpeó desde el vestuario: a los 15 segundos, Pedro abrió el marcador tras una corrida y centro bajo, en una acción nacida por la derecha. El arranque avasallante se sostuvo y, a los 9’, el uruguayo Guillermo Varela apareció por sorpresa para clavar el 2–0.

En el complemento cambió el tono. Estudiantes ajustó piezas, se paró más alto y empujó a un Flamengo que retrocedió metros. La noche sumó una polémica: Gonzalo Plata fue expulsado por doble amarilla en el tramo final (82’), decisión que encendió las protestas y dejó al local con diez. Con superioridad numérica, el Pincha insistió por arriba y por afuera.

La recompensa llegó al borde del cierre: a los 90’, Guido Carrillo capturó un envío desde la izquierda y estableció el 2–1 que deja la serie abierta rumbo a La Plata. Flamengo desperdició chances para liquidarlo; Estudiantes se llevó una vida extra para la revancha.

Próximo partido

Revancha: jueves 25 de septiembre, 21:30, en UNO Jorge Luis Hirschi (La Plata).