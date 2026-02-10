Final de película en el Sur: Talleres lo ganaba en el descuento y Lanús se lo empató en la última jugada

En un cierre electrizante en la Fortaleza, Talleres se puso en ventaja con un cabezazo de Martín Río en el descuento, pero Lanús reaccionó de inmediato y lo igualó 1–1 con un gol de Dylan Aquino, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En la noche de este lunes, Lanús y Talleres empataron 1–1 en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, en un partido que pareció condenado al 0–0 hasta que ambos equipos se guardaron todas las emociones para el final. El resultado dejó al Granate como escolta de la Zona A, mientras que la “T” sumó un punto que sabe a poco después de haber tenido el triunfo en la mano.

Durante buena parte del encuentro, el trámite fue discreto y muy táctico. Talleres manejó algo más la pelota y buscó progresar por los costados, con Rick Lima como una de las principales válvulas de salida, mientras que Lanús apostó a la experiencia de Eduardo Salvio y a las apariciones de Rodrigo Castillo para generar peligro. Las situaciones claras fueron contadas y las defensas se impusieron sobre los ataques, obligando a ambos arqueros a intervenir solo en acciones puntuales.

Cuando el empate parecía inamovible, el partido se rompió en tiempo agregado. A los 90+1’, Rick Lima ganó por derecha y envió un centro preciso al área que encontró el anticipo de Martín Río, quien conectó de cabeza y puso el 1–0 para Talleres, desatando el festejo del banco visitante y de la hinchada albiazul que acompañó en el sur del conurbano.

Sin embargo, la alegría cordobesa duró muy poco. Apenas un par de minutos después, ya en el 90+3’, Dylan Aquino recibió dentro del área tras una pelota cruzada, se acomodó y definió con un remate fuerte y bajo para establecer el 1–1 definitivo. El gol hizo explotar a la Fortaleza y dejó a Talleres con una sensación de bronca por haber dejado escapar una victoria que parecía asegurada.

En el cierre, no hubo tiempo para mucho más: Lanús cuidó el punto que le permite mantenerse bien posicionado y llegar a los 8 puntos en cuatro fechas, como uno de los escoltas del líder Vélez, mientras que Talleres, con 4 unidades, sigue en la parte media-baja de la tabla y continúa buscando regularidad en el arranque del torneo.

De cara a la próxima jornada del Torneo Apertura 2026, Lanús deberá salir de casa para visitar a Independiente, en otro duelo clave pensando en la pelea de arriba, mientras que Talleres regresará a Córdoba para recibir a Gimnasia de Mendoza, con la obligación de transformar buenas intenciones en puntos que lo acerquen a los puestos de clasificación.