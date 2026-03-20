Fin de semana récord en Córdoba: shows de Tini, ciclismo internacional y River generan un fuerte impacto turístico

El L’Étape Argentina, los recitales de Tini Stoessel y River en Rio Cuarto marcan la agenda del fin de semana. El impulso del Gobierno provincial a la economía naranja se traduce en más trabajo y desarrollo para distintos sectores. Córdoba se consolida como uno de los principales destinos del país para la realización de grandes eventos deportivos y culturales, lo que potencia la economía local, dinamiza el turismo y genera nuevas oportunidades de empleo.

Este fin de semana, la provincia será escenario de propuestas de alto impacto que convocan a miles de personas y reflejan el crecimiento sostenido de la denominada economía naranja, vinculada a las industrias culturales, el deporte y el entretenimiento.

Por un lado, se llevará a cabo el L’Étape Argentina by Tour de France, una competencia de ciclismo de nivel internacional que replica el espíritu de la histórica carrera europea y posiciona a Córdoba en el calendario global de este tipo de eventos.

Con más de 2.500 ciclistas inscriptos, la iniciativa atrae a competidores y aficionados de distintos puntos del país y del exterior, generando movimiento en sectores como hotelería, gastronomía, transporte y servicios.

En detalle, la competencia convocará a deportistas de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Alemania, Argelia, Ecuador, España, Lituania, México, Paraguay, Rusia, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

Por Argentina, se anotaron ciclistas de Cordoba, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Cabe destacar que intervienen en la organización del L’Étape Argentina by Tour de France más de 800 personas entre coordinación, logística, oficiales deportivos, ayudantes, infraestructura, etc.

El evento se transmitirá en vivo para todo el mundo en: https://www.youtube.com/live/85bleV_ied0

Tini en Córdoba

En paralelo, la ciudad de Córdoba será sede de dos presentaciones de la artista Tini Stoessel, una de las figuras más convocantes de la escena musical argentina.

Inicialmente, la cantante había anunciado una única fecha en el estadio Mario Alberto Kempes, pero la alta demanda hizo que las entradas se agotaran en pocas horas, lo que motivó la incorporación de una segunda función en el mismo escenario.

Así, se espera que cerca de 80.000 personas disfruten del show de la artista pop, que llega con un escenario histórico. Es el más grande armado en la historia del recinto.

La estructura, de diseño inglés y mayor que la de Shakira o Paul McCartney, se ubica sobre la pista de atletismo e incluye tecnología de punta en materia de luces y pantallas.

De este modo, las presentaciones de Tini constituirán un hito en la plaza local, reforzando el impacto turístico y económico que generan este tipo de espectáculos masivos.

Río Cuarto recibe a River

Además del L’Étape Argentina y los recitales de Tini Stoessel, el domingo en Río Cuarto se disputará el encuentro entre la Asociación Atlética Estudiantes y el Club Atlético River Plate, evento que también convoca a miles de personas.

La cita será en el estadio Antonio Candini, en el marco de la 12° fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Como dato destacado, el equipo millonario volverá a disputar un partido en ese escenario luego de 42 años: su última presentación fue en marzo de 1984, en el marco del torneo Nacional.

La realización de este tipo de propuestas es posible en gran medida gracias a la infraestructura con la que cuenta la provincia, que incluye estadios, rutas, servicios y espacios preparados para albergar eventos de gran escala.

A lo anterior se suma la articulación entre el sector público y privado, junto a la decisión del Gobierno provincial y del gobernador Martín Llaryora de impulsar el desarrollo de grandes eventos como una política de Estado, entendiendo su impacto en la economía, el turismo y la generación de empleo.