Festejo del Día del Niño en Villa Carlos Paz: reprogramado para el sábado 13 de septiembre

La jornada organizada en el Club Independiente Rivadavia se pospone por alerta meteorológica. Habrá juegos, música, sorteos y regalos gracias a la solidaridad de los vecinos.

El festejo por el Día del Niño en Villa Carlos Paz, que estaba previsto para este sábado 30 de agosto en la canchita sintética del Club Independiente Rivadavia, fue reprogramado para el sábado 13 de septiembre de 14 a 17 horas.

“Ante el riesgo de lluvia y alerta amarilla registrada por el Servicio Meteorológico hemos decidido posponer la fecha del evento del Día del Niño para el sábado 13 de septiembre”, informaron los organizadores.

La actividad está impulsada por la concejala Noelia García Roñoni, el deportista Elías Acevedo y el profesor Diego Pérez, junto a un equipo de colaboradores que trabajan para ofrecer un espacio de encuentro y recreación.

Durante la jornada, los más chicos podrán disfrutar de juegos recreativos, sorteos, música, meriendas y distintas actividades, con la participación de voluntarios que harán posible el evento.

Uno de los ejes será el deporte como herramienta de inclusión y formación de valores, a través de propuestas que fomenten hábitos saludables, respeto, compañerismo y trabajo en equipo.

El festejo también tendrá un fuerte componente solidario. Vecinos de la ciudad realizaron donaciones para que cada niño reciba un presente en su día. Gracias a ese gesto colectivo, se busca llegar a todos los participantes con una muestra de cariño y reconocimiento.

“Creemos que celebrar la niñez es apostar al futuro. Queremos que cada chico se sienta valorado, contenido y feliz”, expresó la concejala García Roñoni.

La iniciativa pretende fortalecer los lazos comunitarios, promover valores positivos y reconocer a los niños como protagonistas de la sociedad.