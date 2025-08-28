Festejo del Día del Niño en Villa Carlos Paz: juegos, deporte, solidaridad y comunidad

Este sábado 30 de agosto, de 14 a 17 horas, se realizará una jornada gratuita en la canchita sintética del Club Independiente Rivadavia. Habrá juegos, música, sorteos y regalos gracias a la colaboración solidaria de los vecinos.

La ciudad de Villa Carlos Paz se prepara para vivir un festejo especial por el Día del Niño, con una propuesta abierta y gratuita en la canchita sintética del Club Independiente Rivadavia, el sábado 30 de agosto de 14 a 17 horas.

La actividad es organizada por la concejala Noelia García Roñoni, el deportista Elías Acevedo y el profesor Diego Pérez, junto a un equipo de colaboradores que trabajan para ofrecer un espacio de encuentro y recreación.

Durante la jornada, los más chicos podrán disfrutar de juegos recreativos, sorteos, música, meriendas y distintas actividades pensadas para ellos, con la participación de voluntarios que harán posible el evento.

Uno de los ejes será el deporte como herramienta de inclusión y formación de valores, a través de propuestas que fomenten hábitos saludables, respeto, compañerismo y trabajo en equipo.

El festejo también tendrá un fuerte componente solidario. Vecinos de la ciudad realizaron donaciones para que cada niño reciba un presente en su día. Gracias a ese gesto colectivo, se busca llegar a todos los participantes con una muestra de cariño y reconocimiento.

“Creemos que celebrar la niñez es apostar al futuro. Queremos que cada chico se sienta valorado, contenido y feliz”, expresó la concejala García Roñoni.

La iniciativa pretende fortalecer los lazos comunitarios, promover valores positivos y reconocer a los niños como protagonistas de la sociedad.