Faustino Oro, el niño prodigio argentino, brilló en la Copa del Mundo FIDE 2025

A los 12 años, el prodigio argentino se despidió del torneo tras caer en el desempate ante el Gran Maestro indio Vidit Gujrathi, actual Top 30 del mundo. Su actuación marcó un nuevo hito para el ajedrez nacional.

El Maestro Internacional Faustino Oro, de apenas 12 años, cerró una actuación histórica en la Copa del Mundo FIDE 2025, donde compitió de igual a igual frente a Vidit Gujrathi, uno de los mejores ajedrecistas del planeta y actual número 27 del ranking internacional.

Representando al Círculo de Ajedrez de Torre Blanca, el joven argentino igualó el match principal ante el Gran Maestro indio en las partidas clásicas, y el duelo se definió este jueves por la mañana en los desempates rápidos.

En la primera partida de desempate, Faustino —con piezas negras— logró un sólido empate, mostrando una notable preparación y temple competitivo. En la segunda, Gujrathi encontró ventaja y, pese a la defensa firme del argentino, terminó imponiéndose y avanzando de ronda.

Un torneo consagratorio

En la primera ronda, Faustino había vencido al Gran Maestro croata Ante Brkic por 5 a 3 en un extenso desempate, convirtiéndose así en el participante más joven de la historia en avanzar en esta instancia de la Copa del Mundo.

Su paso por el certamen no solo confirmó su talento sino también su madurez y fortaleza competitiva frente a rivales de élite. Analistas internacionales destacaron su precisión táctica, su control del tiempo y su actitud en posiciones complejas.

El propio Vidit Gujrathi elogió públicamente al joven argentino tras el enfrentamiento: “¡Contento por pasar a la siguiente ronda! Faustino tiene mucho talento y ya demuestra una gran madurez para su edad. Tiene un gran potencial para convertirse en un jugador de élite”, publicó en sus redes sociales.

Un orgullo nacional

La actuación de Faustino Oro en esta Copa del Mundo FIDE quedará registrada como un nuevo hito en la historia del ajedrez argentino, al ser el jugador más joven en competir en esta instancia y hacerlo con nivel internacional frente a un Top 30 mundial.

Con apenas 12 años, “Fausti” sigue sumando capítulos a una carrera que promete llevar nuevamente a la bandera argentina a los primeros planos del ajedrez mundial.