Faustino Oro avanzó a la segunda ronda de la Copa del Mundo FIDE: “Un sueño hecho realidad”

El maestro internacional argentino de solo 12 años volvió a sorprender al mundo del ajedrez al clasificarse entre los 20 jugadores que superaron los desempates de la primera ronda del torneo mundial que se disputa en Bakú.

Faustino Oro, maestro internacional argentino de 12 años, consiguió este lunes un nuevo hito en su carrera al clasificarse a la segunda ronda de la Copa Mundial FIDE 2025, que reúne a los mejores ajedrecistas del planeta.

El joven prodigio venció al gran maestro croata Ante Brkic por 5 a 3 en un extenso y exigente desempate, convirtiéndose así en el participante más joven en avanzar en esta instancia.

“Muy contento de haber pasado la primera ronda de la Copa del Mundo, después de dos partidas clásicas y tres durísimos desempates contra el gran GM croata Ante Brkic. ¡Un sueño hecho realidad! Ahora, a seguir dando lo mejor y sumando experiencia, la próxima ronda será un gran desafío”, expresó Oro en sus redes sociales tras la victoria.

Con esta clasificación, el ajedrecista argentino se ubicó entre los 20 jugadores que superaron la etapa inicial en los desempates, en un torneo que a partir de la segunda ronda incorpora a los 50 mejores cabezas de serie del ranking mundial. En su próximo cruce, Faustino se medirá con el gran maestro indio Vidit Gujrathi, uno de los favoritos del certamen.

Desempeño de los argentinos

Los otros dos representantes nacionales quedaron eliminados en esta primera fase: el gran maestro Diego Flores (42 años, Elo 2558) cayó en los desempates ante el GM Denis Makhnyov, mientras que el maestro internacional Ilan Schnaider (14 años, Elo 2413) fue derrotado por el GM Aleksandar Indjic.

Con apenas 12 años, Faustino Oro continúa acumulando logros y consolidándose como una de las grandes promesas del ajedrez mundial. Su desempeño en la Copa del Mundo FIDE 2025 lo confirma como uno de los talentos más precoces y destacados del deporte argentino.