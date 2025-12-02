Familiares y amigos de Delicia Mamani marcharon y cortaron la ruta C45 para exigir que se intensifique la búsqueda

Familiares, vecinos y organizaciones sociales se movilizaron este lunes 1 de diciembre frente al colegio Alejandro Carbó y sobre la ruta C45, a la altura de Punta de Agua, para reclamar por la aparición de Delicia Mamani Mamani, la joven de 25 años desaparecida desde el 21 de noviembre en Malagueño. Su mamá, María Mamani, encabezó la protesta, se constituyó como querellante y pidió que se investigue también la hipótesis de trata.

La desaparición de Delicia Mamani Mamani, joven jujeña de 25 años que vive en Malagueño y estudia el Profesorado de Primaria en la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó, lleva ya diez días sin novedades concretas. La última vez que se la vio fue el viernes 21 de noviembre, cuando salió de su casa en el paraje Punta de Agua sin despedirse y sin llevar dinero, según denunció su familia.

En ese contexto, este lunes hubo una doble jornada de protesta. Por la mañana, docentes y estudiantes del Carbó realizaron una concentración frente al establecimiento, en la ciudad de Córdoba, para exigir que se agilicen las medidas de búsqueda y visibilizar el caso en el ámbito educativo.

Por la tarde, familiares, vecinos y allegados se trasladaron a las afueras de la ciudad y cortaron parcialmente la ruta C45, a la altura del acceso a Punta de Agua, manteniendo interrumpida media calzada y reclamando una respuesta más rápida por parte de la Justicia y de las fuerzas de seguridad.

“Quiero saber dónde está mi hija”

La movilización sobre la ruta C45 fue encabezada por la mamá de la joven, María Mamani, quien marchó con una foto de Delicia en las manos. En declaraciones a medios locales, la mujer expresó entre lágrimas: “Quiero saber dónde está mi hija”, y cuestionó la actuación inicial de las autoridades.

Durante la protesta, María manifestó que desconfía de la supuesta nota que habría dejado su hija antes de irse de la casa, en la que se mencionaba la intención de “recorrer el mundo”. La madre pidió que esa versión no se utilice para relativizar la búsqueda y reclamó que se exploren todas las líneas investigativas.

En paralelo, la mujer se constituyó como querellante particular en la causa que se tramita en la Unidad Judicial 2, lo que le otorga más herramientas para seguir de cerca el expediente y reclamar medidas. A través de sus representantes legales, solicitó que se investigue también la posible existencia de un delito de trata de personas, y que se apliquen con rigor los protocolos vigentes para este tipo de casos.

Críticas por demoras y pedido de mayor despliegue

Tanto la familia como organizaciones que acompañan el caso señalaron demoras en la recepción de la denuncia y en la activación plena de los mecanismos de búsqueda, y reclamaron mayor despliegue de la Policía de Córdoba y de la Justicia. Subrayan que han pasado más de diez días desde la desaparición y que todavía no hay indicios firmes sobre los últimos movimientos de la joven.

La comunidad de Punta de Agua/La Juanita, donde Delicia forma parte de un grupo de familias que trabajan en cortaderos de ladrillos, se sumó al reclamo con presencia en la ruta y en las distintas actividades de visibilización. En las manifestaciones se insistió en que la joven no habría abandonado su hogar por decisión propia y se pidió evitar la difusión de versiones no confirmadas que desvíen el foco de la investigación.

Cómo es Delicia y a dónde comunicarse

Según la información oficial del Cindac y de los medios que replican la búsqueda, Delicia Mamani es de contextura delgada, tez morocha, cabello largo negro y mide aproximadamente 1,50 metro. Como particularidad, posee un lunar visible en un antebrazo y presenta dificultades para caminar, detalles que pueden ayudar a reconocerla en espacios públicos o en traslados.

Las autoridades y la familia pidieron que cualquier información sobre su paradero se acerque de inmediato a la comisaría o unidad judicial más cercana, o se comunique a los teléfonos habilitados:

911 (emergencias).

(emergencias). 388 6860239 .

. 388 6828607.

Mientras se sostienen los rastrillajes y las actuaciones judiciales, el pedido central de la familia y de las organizaciones que acompañan el caso se resume en el reclamo que encabezó la propia madre sobre la ruta C45: que se intensifique la búsqueda hasta saber dónde está Delicia y en qué condiciones se encuentra.